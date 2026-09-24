Рынок продолжил рост вслед за нефтью

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды ростом, однако преодолеть сопротивление на уровне 2320–2340 пунктов по индексу Мосбиржи покупатели не решились. Рублёвый индекс прибавил 0,53%, поднявшись до отметки 2312,27 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,13%, до 863,08 пункта. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI практически не изменился относительно значений вторника на фоне высоких доходностей в сегменте ОФЗ. Минфин России провёл очередной аукцион по размещению облигаций федерального займа, ведомство предложило инвесторам два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном и погашением в 2032 году (доходность — 16,14% годовых) и погашением в 2038 году (доходность — 16,44% годовых).Котировки золота остаются под давлением укрепляющегося доллара США и жёсткой риторики ФРС США: рынок оценивает вероятность повышения процентной ставки в декабре в 90%. Структурную поддержку оказывают закупки Народного банка Китая и рекордный приток в ETF.Котировки нефти марки Brent к вечеру среды выросли на 4,07%, превысив 100 долларов за баррель: рынок отыгрывал резкий рост цен на газойль, угрозу запрета США на экспорт дизельного топлива и сохраняющуюся неопределённость вокруг Ормузского пролива. Саудовская Аравия тем временем восстановила прокачку по трубопроводу "Восток — Запад", но позитива рынку это пока не добавило.Рост потребительских цен с 15 по 21 сентября, по данным Росстата, составил 0,06% после 0,02% неделей ранее, годовая инфляция замедлилась с 6,27% до 6,26%. Банк России в резюме по итогам обсуждения ключевой ставки отметил, что текущей жёсткости денежно-кредитных условий достаточно для возвращения показателя инфляции к цели, поэтому ключевая ставка остаётся на уровне 14%.Акции "Магнита" стали одними из лидеров роста в среду: бумаги традиционно дорожают в конце сентября на фоне очередных ожиданий инвесторов о выкупе бумаг по обязательной оферте, если компания не продлит сделку РЕПО с казначейским пакетом. Подтверждения от самого эмитента нет, и во все предыдущие разы такой рост носил исключительно спекулятивный характер и акции в итоге корректировались.Фундаментально у компании по-прежнему не всё хорошо, хотя на операционном уровне "Магнит" вышел на плато по итогам I полугодия 2026 года: LFL-продажи и плотность продаж растут. Чистый долг свыше 500 миллиардов рублей остаётся главным сдерживающим фактором для бизнеса. Но основные капитальные вложения остались позади, мы ожидаем, что по итогам года они составят чуть больше 100 миллиардов рублей, около 2,7% от выручки. Ожидаем, что маржинальность будет восстанавливаться во II полугодии 2026 года по мере выхода запущенных магазинов в стадию зрелости и на фоне замедления новых открытий.Иван Ефанов, ведущий аналитик "Цифра брокер"
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды ростом, однако преодолеть сопротивление на уровне 2320–2340 пунктов по индексу Мосбиржи покупатели не решились. Рублёвый индекс прибавил 0,53%, поднявшись до отметки 2312,27 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,13%, до 863,08 пункта. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI практически не изменился относительно значений вторника на фоне высоких доходностей в сегменте ОФЗ. Минфин России провёл очередной аукцион по размещению облигаций федерального займа, ведомство предложило инвесторам два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном и погашением в 2032 году (доходность — 16,14% годовых) и погашением в 2038 году (доходность — 16,44% годовых).
Котировки золота остаются под давлением укрепляющегося доллара США и жёсткой риторики ФРС США: рынок оценивает вероятность повышения процентной ставки в декабре в 90%. Структурную поддержку оказывают закупки Народного банка Китая и рекордный приток в ETF.
Котировки нефти марки Brent к вечеру среды выросли на 4,07%, превысив 100 долларов за баррель: рынок отыгрывал резкий рост цен на газойль, угрозу запрета США на экспорт дизельного топлива и сохраняющуюся неопределённость вокруг Ормузского пролива. Саудовская Аравия тем временем восстановила прокачку по трубопроводу "Восток — Запад", но позитива рынку это пока не добавило.
Рост потребительских цен с 15 по 21 сентября, по данным Росстата, составил 0,06% после 0,02% неделей ранее, годовая инфляция замедлилась с 6,27% до 6,26%. Банк России в резюме по итогам обсуждения ключевой ставки отметил, что текущей жёсткости денежно-кредитных условий достаточно для возвращения показателя инфляции к цели, поэтому ключевая ставка остаётся на уровне 14%.
Акции "Магнита" стали одними из лидеров роста в среду: бумаги традиционно дорожают в конце сентября на фоне очередных ожиданий инвесторов о выкупе бумаг по обязательной оферте, если компания не продлит сделку РЕПО с казначейским пакетом. Подтверждения от самого эмитента нет, и во все предыдущие разы такой рост носил исключительно спекулятивный характер и акции в итоге корректировались.
Фундаментально у компании по-прежнему не всё хорошо, хотя на операционном уровне "Магнит" вышел на плато по итогам I полугодия 2026 года: LFL-продажи и плотность продаж растут. Чистый долг свыше 500 миллиардов рублей остаётся главным сдерживающим фактором для бизнеса. Но основные капитальные вложения остались позади, мы ожидаем, что по итогам года они составят чуть больше 100 миллиардов рублей, около 2,7% от выручки. Ожидаем, что маржинальность будет восстанавливаться во II полугодии 2026 года по мере выхода запущенных магазинов в стадию зрелости и на фоне замедления новых открытий.
Иван Ефанов, ведущий аналитик "Цифра брокер"
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