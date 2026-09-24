Биткоин: коррекция перед новым витком роста

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ничего страшного с криптовалютами не случилось. По одному дню и снижению на 2% нельзя судить о перспективах биткоина и эфира. Пара BTC/USDT опустилась на 2,10%, до 84 397 долларов, эфир потерял 2,5% и оказался у 2684 долларов. Это коррекция после роста, но причины у неё вполне конкретные. Образовался встречный ветер со стороны сильного доллара и американских облигаций, к ним наложились ликвидации позиций с плечом.Доллар укрепился после сильных данных PMI и жёсткой риторики ФРС. Индекс DXY поднялся выше 101, а рынок стал оценивать вероятность повышения ставки в октябре в 69,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций дошла до 5,11%. Для инвестора это уже не абстрактный "макрофон". При таких ставках растёт привлекательность долларовых активов и усиливается давление на рисковые инструменты, включая криптовалюты.Когда цены начали снижаться, сработали ликвидации длинных позиций. Всего их было ликвидировано на 454 миллиона долларов, из них на 134 миллиона по биткоину и на 97,5 миллиона по эфиру. Эта волна продаж в моменте перевесила покупки фондов, хотя приток в спотовые биткоин-ETF за сутки составил 347 миллионов долларов, а за пять дней — 2,653 миллиарда долларов. Спрос есть, просто он не отменяет краткосрочную механику рынка.По биткоину базовый сценарий пока не меняется. После ралли на 16,5% от 15 сентября движение в диапазоне 82 300–87 900 долларов больше похоже на начало новой консолидации, чем на перелом. Ухудшение картины начнётся при закреплении ниже 80 000 долларов. Если этот уровень устоит, а институциональный спрос сохранится, рынок может вернуться к 94 000–95 000 долларов. Но там я жду серьёзного сопротивления из-за концентрации опционных позиций. К тому же предстоящая экспирация на 16 миллиардов долларов 25 сентября способна заметно изменить баланс сил.По эфиру зона поддержки — 2550–2620 долларов, ближайшие сопротивления — 2800 и 3075 долларов. Пока поддержка держится, вероятность теста 3000 долларов остаётся очень высокой, даже несмотря на ожидания повышения ставки. Иными словами, у рынка сейчас есть сильный макроэкономический противник, но одного дня снижения недостаточно, чтобы объявлять разворот.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ничего страшного с криптовалютами не случилось. По одному дню и снижению на 2% нельзя судить о перспективах биткоина и эфира. Пара BTC/USDT опустилась на 2,10%, до 84 397 долларов, эфир потерял 2,5% и оказался у 2684 долларов. Это коррекция после роста, но причины у неё вполне конкретные. Образовался встречный ветер со стороны сильного доллара и американских облигаций, к ним наложились ликвидации позиций с плечом.
Доллар укрепился после сильных данных PMI и жёсткой риторики ФРС. Индекс DXY поднялся выше 101, а рынок стал оценивать вероятность повышения ставки в октябре в 69,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций дошла до 5,11%. Для инвестора это уже не абстрактный "макрофон". При таких ставках растёт привлекательность долларовых активов и усиливается давление на рисковые инструменты, включая криптовалюты.
Когда цены начали снижаться, сработали ликвидации длинных позиций. Всего их было ликвидировано на 454 миллиона долларов, из них на 134 миллиона по биткоину и на 97,5 миллиона по эфиру. Эта волна продаж в моменте перевесила покупки фондов, хотя приток в спотовые биткоин-ETF за сутки составил 347 миллионов долларов, а за пять дней — 2,653 миллиарда долларов. Спрос есть, просто он не отменяет краткосрочную механику рынка.
По биткоину базовый сценарий пока не меняется. После ралли на 16,5% от 15 сентября движение в диапазоне 82 300–87 900 долларов больше похоже на начало новой консолидации, чем на перелом. Ухудшение картины начнётся при закреплении ниже 80 000 долларов. Если этот уровень устоит, а институциональный спрос сохранится, рынок может вернуться к 94 000–95 000 долларов. Но там я жду серьёзного сопротивления из-за концентрации опционных позиций. К тому же предстоящая экспирация на 16 миллиардов долларов 25 сентября способна заметно изменить баланс сил.
По эфиру зона поддержки — 2550–2620 долларов, ближайшие сопротивления — 2800 и 3075 долларов. Пока поддержка держится, вероятность теста 3000 долларов остаётся очень высокой, даже несмотря на ожидания повышения ставки. Иными словами, у рынка сейчас есть сильный макроэкономический противник, но одного дня снижения недостаточно, чтобы объявлять разворот.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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