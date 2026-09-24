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Еще рывок вверх - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Еще рывок вверх - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Индекс Мосбиржи ускорил подъём и на вечерке прорвался к сопротивлению 2330 пунктов. Сессия в +1,3%. Фактор активизации быков — развитие переговорного процесса:... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T10:53+0300
2026-09-24T10:53+0300
мнения аналитиков
михаил зельцер
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873626602.jpg?1790236429
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи ускорил подъём и на вечерке прорвался к сопротивлению 2330 пунктов. Сессия в +1,3%. Фактор активизации быков — развитие переговорного процесса: главы МИД РФ и США провели встречу, а спецпредставитель президента РФ отправился на консультации со спецпредставителями Трампа. Сентимент на бирже снова повышенный, и в случае преодоления важных 2330 пунктов бенчмарк может уже направиться на пики сентября и даже максимумы конца июня — область 2380–2400 пунктов. Инфляция в России всё ещё повышенная, но на фоне положительных сигналов с внешнего контура монетарный фактор временно игнорируется активными участниками рынка.Сильнее рынка в среду — акции "Озона" (+5%). Ралли с августовского дна продолжается и сегодня, почти +40% за месяц, и курс уже вплотную приближался к круглым 3000 рублей. Летние гэпы на фоне атак на маркетплейсы полностью закрыты. Есть локальная перегретость, а долгосрочный таргет намного выше — 4700 рублей.Сохраняются активные покупки и в "Газпроме" — ещё +2% и максимумы с начала июля, почти у 103 рублей. Акции корпорации сильно чувствительны к фактору геополитики, а там осторожный оптимизм. Ближайшее сопротивление на 103,5 рубля, поддержка теперь на круглых 100 рублях, а долгосрочная оценка по 120 рублям.Рубль развивает откат после волны укрепления — юань ещё +0,8%, и пара CNY/RUB оперативно достигает наших целевых отскока на 12,7. План выполнен. Доллар и евро от ЦБ запаздывают на подъёме за биржевым юанем — пока 84,4 и 96,7, но до конца недели могут догнать — на 85 и к 98 соответственно. Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, михаил зельцер, "бкс мир инвестиций"
Мнения аналитиков, Михаил Зельцер, "БКС Мир инвестиций"
10:53 24.09.2026
 
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Индекс Мосбиржи вырос на 1,3% до 2330 пунктов, Озон прибавил 5%, Газпром +2%

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи ускорил подъём и на вечерке прорвался к сопротивлению 2330 пунктов. Сессия в +1,3%. Фактор активизации быков — развитие переговорного процесса: главы МИД РФ и США провели встречу, а спецпредставитель президента РФ отправился на консультации со спецпредставителями Трампа. Сентимент на бирже снова повышенный, и в случае преодоления важных 2330 пунктов бенчмарк может уже направиться на пики сентября и даже максимумы конца июня — область 2380–2400 пунктов. Инфляция в России всё ещё повышенная, но на фоне положительных сигналов с внешнего контура монетарный фактор временно игнорируется активными участниками рынка.
Сильнее рынка в среду — акции "Озона" (+5%). Ралли с августовского дна продолжается и сегодня, почти +40% за месяц, и курс уже вплотную приближался к круглым 3000 рублей. Летние гэпы на фоне атак на маркетплейсы полностью закрыты. Есть локальная перегретость, а долгосрочный таргет намного выше — 4700 рублей.
Сохраняются активные покупки и в "Газпроме" — ещё +2% и максимумы с начала июля, почти у 103 рублей. Акции корпорации сильно чувствительны к фактору геополитики, а там осторожный оптимизм. Ближайшее сопротивление на 103,5 рубля, поддержка теперь на круглых 100 рублях, а долгосрочная оценка по 120 рублям.
Рубль развивает откат после волны укрепления — юань ещё +0,8%, и пара CNY/RUB оперативно достигает наших целевых отскока на 12,7. План выполнен. Доллар и евро от ЦБ запаздывают на подъёме за биржевым юанем — пока 84,4 и 96,7, но до конца недели могут догнать — на 85 и к 98 соответственно.

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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