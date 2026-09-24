https://1prime.ru/20260924/analitiki-873626602.html
Еще рывок вверх
Еще рывок вверх - 24.09.2026, ПРАЙМ
Еще рывок вверх
Индекс Мосбиржи ускорил подъём и на вечерке прорвался к сопротивлению 2330 пунктов. Сессия в +1,3%. Фактор активизации быков — развитие переговорного процесса:... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T10:53+0300
2026-09-24T10:53+0300
2026-09-24T10:53+0300
мнения аналитиков
михаил зельцер
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873626602.jpg?1790236429
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи ускорил подъём и на вечерке прорвался к сопротивлению 2330 пунктов. Сессия в +1,3%. Фактор активизации быков — развитие переговорного процесса: главы МИД РФ и США провели встречу, а спецпредставитель президента РФ отправился на консультации со спецпредставителями Трампа. Сентимент на бирже снова повышенный, и в случае преодоления важных 2330 пунктов бенчмарк может уже направиться на пики сентября и даже максимумы конца июня — область 2380–2400 пунктов. Инфляция в России всё ещё повышенная, но на фоне положительных сигналов с внешнего контура монетарный фактор временно игнорируется активными участниками рынка.Сильнее рынка в среду — акции "Озона" (+5%). Ралли с августовского дна продолжается и сегодня, почти +40% за месяц, и курс уже вплотную приближался к круглым 3000 рублей. Летние гэпы на фоне атак на маркетплейсы полностью закрыты. Есть локальная перегретость, а долгосрочный таргет намного выше — 4700 рублей.Сохраняются активные покупки и в "Газпроме" — ещё +2% и максимумы с начала июля, почти у 103 рублей. Акции корпорации сильно чувствительны к фактору геополитики, а там осторожный оптимизм. Ближайшее сопротивление на 103,5 рубля, поддержка теперь на круглых 100 рублях, а долгосрочная оценка по 120 рублям.Рубль развивает откат после волны укрепления — юань ещё +0,8%, и пара CNY/RUB оперативно достигает наших целевых отскока на 12,7. План выполнен. Доллар и евро от ЦБ запаздывают на подъёме за биржевым юанем — пока 84,4 и 96,7, но до конца недели могут догнать — на 85 и к 98 соответственно. Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
мнения аналитиков, михаил зельцер, "бкс мир инвестиций"
Мнения аналитиков, Михаил Зельцер, "БКС Мир инвестиций"