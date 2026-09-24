https://1prime.ru/20260924/analitiki-873642435.html
Продажи дешевых смартфонов в мире сократятся на 40%, заявили аналитики
Продажи дешевых смартфонов в мире сократятся на 40%, заявили аналитики - 24.09.2026, ПРАЙМ
Продажи дешевых смартфонов в мире сократятся на 40%, заявили аналитики
Удорожание компонентов, прежде всего памяти и процессоров, приведут к тому, что поставки на мировой рынок смартфонов стоимостью менее 200 долларов могут... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T14:46+0300
2026-09-24T14:46+0300
2026-09-24T14:52+0300
технологии
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Удорожание компонентов, прежде всего памяти и процессоров, приведут к тому, что поставки на мировой рынок смартфонов стоимостью менее 200 долларов могут сократиться в натуральном выражении примерно на 40% - более чем на 230 миллионов устройств в год в период с 2025 по 2030 год, говорится в исследовании Counterpoint Research. "По прогнозам, в период с 2025 по 2030 год с мирового рынка исчезнет более 230 миллионов смартфонов стоимостью менее 200 долларов в год... Ожидается, что за этот период доля этого сегмента сократится примерно на 40%", - говорится в сообщении. При этом весь мировой рынок составит примерно 1,2 миллиарда устройств - лишь немногим меньше показателя прошлого года, а поставки моделей стоимостью от 200 долларов вырастут примерно на 26%, отмечают аналитики. Такое расхождение вызвано ростом стоимости памяти и чипсетов, повышением минимальных требований к характеристикам устройств и снижением готовности производителей поддерживать присутствие на рынках, не имеющих для них стратегического значения, считают в Counterpoint. Рост цен на компоненты сильно ударит именно по дешевому сегменту, поскольку комплектующие составляют большую долю себестоимости таких устройств. При этом часть покупателей перейдет на более дорогие модели, однако другие будут дольше пользоваться старыми смартфонами или выбирать подержанные устройства. Прогнозируется, что поставки дорогих смартфонов до 2030 года будут расти примерно на 7% в год, тогда как верхний и средний ценовые сегменты в целом останутся без существенного роста. Это означает, что более дорогие устройства не смогут полностью компенсировать выбытие дешевых. Counterpoint также предупреждает, что сокращение предложения дешевых смартфонов может замедлить распространение мобильного интернета в странах с низким и средним уровнем дохода, где стоимость устройства остается одним из основных препятствий для перехода с кнопочных телефонов и общих устройств на собственные смартфоны.
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технологии
Продажи дешевых смартфонов в мире сократятся на 40%, заявили аналитики
Counterpoint Research: продажи дешевых смартфонов в мире сократятся на 40% к 2030 году
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Удорожание компонентов, прежде всего памяти и процессоров, приведут к тому, что поставки на мировой рынок смартфонов стоимостью менее 200 долларов могут сократиться в натуральном выражении примерно на 40% - более чем на 230 миллионов устройств в год в период с 2025 по 2030 год, говорится в исследовании Counterpoint Research.
"По прогнозам, в период с 2025 по 2030 год с мирового рынка исчезнет более 230 миллионов смартфонов стоимостью менее 200 долларов в год... Ожидается, что за этот период доля этого сегмента сократится примерно на 40%", - говорится в сообщении.
При этом весь мировой рынок составит примерно 1,2 миллиарда устройств - лишь немногим меньше показателя прошлого года, а поставки моделей стоимостью от 200 долларов вырастут примерно на 26%, отмечают аналитики.
Такое расхождение вызвано ростом стоимости памяти и чипсетов, повышением минимальных требований к характеристикам устройств и снижением готовности производителей поддерживать присутствие на рынках, не имеющих для них стратегического значения, считают в Counterpoint.
Рост цен на компоненты сильно ударит именно по дешевому сегменту, поскольку комплектующие составляют большую долю себестоимости таких устройств. При этом часть покупателей перейдет на более дорогие модели, однако другие будут дольше пользоваться старыми смартфонами или выбирать подержанные устройства.
Прогнозируется, что поставки дорогих смартфонов до 2030 года будут расти примерно на 7% в год, тогда как верхний и средний ценовые сегменты в целом останутся без существенного роста. Это означает, что более дорогие устройства не смогут полностью компенсировать выбытие дешевых.
Counterpoint также предупреждает, что сокращение предложения дешевых смартфонов может замедлить распространение мобильного интернета в странах с низким и средним уровнем дохода, где стоимость устройства остается одним из основных препятствий для перехода с кнопочных телефонов и общих устройств на собственные смартфоны.