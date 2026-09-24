Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи дешевых смартфонов в мире сократятся на 40%, заявили аналитики - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/analitiki-873642435.html
Продажи дешевых смартфонов в мире сократятся на 40%, заявили аналитики
Продажи дешевых смартфонов в мире сократятся на 40%, заявили аналитики - 24.09.2026, ПРАЙМ
Продажи дешевых смартфонов в мире сократятся на 40%, заявили аналитики
Удорожание компонентов, прежде всего памяти и процессоров, приведут к тому, что поставки на мировой рынок смартфонов стоимостью менее 200 долларов могут... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T14:46+0300
2026-09-24T14:52+0300
технологии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873642435.jpg?1790250724
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Удорожание компонентов, прежде всего памяти и процессоров, приведут к тому, что поставки на мировой рынок смартфонов стоимостью менее 200 долларов могут сократиться в натуральном выражении примерно на 40% - более чем на 230 миллионов устройств в год в период с 2025 по 2030 год, говорится в исследовании Counterpoint Research. "По прогнозам, в период с 2025 по 2030 год с мирового рынка исчезнет более 230 миллионов смартфонов стоимостью менее 200 долларов в год... Ожидается, что за этот период доля этого сегмента сократится примерно на 40%", - говорится в сообщении. При этом весь мировой рынок составит примерно 1,2 миллиарда устройств - лишь немногим меньше показателя прошлого года, а поставки моделей стоимостью от 200 долларов вырастут примерно на 26%, отмечают аналитики. Такое расхождение вызвано ростом стоимости памяти и чипсетов, повышением минимальных требований к характеристикам устройств и снижением готовности производителей поддерживать присутствие на рынках, не имеющих для них стратегического значения, считают в Counterpoint. Рост цен на компоненты сильно ударит именно по дешевому сегменту, поскольку комплектующие составляют большую долю себестоимости таких устройств. При этом часть покупателей перейдет на более дорогие модели, однако другие будут дольше пользоваться старыми смартфонами или выбирать подержанные устройства. Прогнозируется, что поставки дорогих смартфонов до 2030 года будут расти примерно на 7% в год, тогда как верхний и средний ценовые сегменты в целом останутся без существенного роста. Это означает, что более дорогие устройства не смогут полностью компенсировать выбытие дешевых. Counterpoint также предупреждает, что сокращение предложения дешевых смартфонов может замедлить распространение мобильного интернета в странах с низким и средним уровнем дохода, где стоимость устройства остается одним из основных препятствий для перехода с кнопочных телефонов и общих устройств на собственные смартфоны.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии
Технологии
14:46 24.09.2026 (обновлено: 14:52 24.09.2026)
 
Продажи дешевых смартфонов в мире сократятся на 40%, заявили аналитики

Counterpoint Research: продажи дешевых смартфонов в мире сократятся на 40% к 2030 году

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Удорожание компонентов, прежде всего памяти и процессоров, приведут к тому, что поставки на мировой рынок смартфонов стоимостью менее 200 долларов могут сократиться в натуральном выражении примерно на 40% - более чем на 230 миллионов устройств в год в период с 2025 по 2030 год, говорится в исследовании Counterpoint Research.
"По прогнозам, в период с 2025 по 2030 год с мирового рынка исчезнет более 230 миллионов смартфонов стоимостью менее 200 долларов в год... Ожидается, что за этот период доля этого сегмента сократится примерно на 40%", - говорится в сообщении.
При этом весь мировой рынок составит примерно 1,2 миллиарда устройств - лишь немногим меньше показателя прошлого года, а поставки моделей стоимостью от 200 долларов вырастут примерно на 26%, отмечают аналитики.
Такое расхождение вызвано ростом стоимости памяти и чипсетов, повышением минимальных требований к характеристикам устройств и снижением готовности производителей поддерживать присутствие на рынках, не имеющих для них стратегического значения, считают в Counterpoint.
Рост цен на компоненты сильно ударит именно по дешевому сегменту, поскольку комплектующие составляют большую долю себестоимости таких устройств. При этом часть покупателей перейдет на более дорогие модели, однако другие будут дольше пользоваться старыми смартфонами или выбирать подержанные устройства.
Прогнозируется, что поставки дорогих смартфонов до 2030 года будут расти примерно на 7% в год, тогда как верхний и средний ценовые сегменты в целом останутся без существенного роста. Это означает, что более дорогие устройства не смогут полностью компенсировать выбытие дешевых.
Counterpoint также предупреждает, что сокращение предложения дешевых смартфонов может замедлить распространение мобильного интернета в странах с низким и средним уровнем дохода, где стоимость устройства остается одним из основных препятствий для перехода с кнопочных телефонов и общих устройств на собственные смартфоны.
 
Технологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала