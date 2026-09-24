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Аргентина и США запускают инфраструктурный проект "Анды-Атлантика"

Аргентина и США запускают инфраструктурный проект "Анды-Атлантика" - 24.09.2026, ПРАЙМ

Аргентина и США запускают инфраструктурный проект "Анды-Атлантика"

Аргентина и США запускают коридор "Анды-Атлантика" - крупный инфраструктурный проект с инвестициями Вашингтона в железные дороги, порты и добычу полезных... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T04:14+0300

2026-09-24T04:14+0300

2026-09-24T04:14+0300

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сен - ПРАЙМ. Аргентина и США запускают коридор "Анды-Атлантика" - крупный инфраструктурный проект с инвестициями Вашингтона в железные дороги, порты и добычу полезных ископаемых, сообщила пресс-служба президента Аргентины. "Министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно и заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау запустили коридор "Анды-Атлантика" — совместную инициативу по укреплению и модернизации инфраструктуры, которая связывает жизненно важные экономические сектора Аргентины с основными портами Атлантики и рынками Запада", - говорится в сообщении. Цель коридора "Анды-Атлантика" — содействовать государственным и частным инвестициям в транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру в долгосрочной перспективе, превратив Соединенные Штаты в ключевого партнера Аргентины в сфере инфраструктуры и инвестиций. Экспорт минералов, нефти и газа будет расти за счет американских инвестиций и инвестиций при поддержке США в железные дороги, судоходные пути, порты, нефтепроводы, а также в инфраструктуру для производства и передачи энергии. В энергетическом секторе страны предполагают "коммерческое развитие энергетических ресурсов (газо-нефтяного) региона Вака‑Муэрта за счет инвестиций, технологий и финансовых инструментов США, включая прямые кредиты, кредитные гарантии и страховые продукты", отмечается в сообщении .

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мировая экономика, аргентина, сша, вашингтон