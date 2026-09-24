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В Армении заявили о готовности покупать газ у Азербайджана и Ирана
В Армении заявили о готовности покупать газ у Азербайджана и Ирана - 24.09.2026, ПРАЙМ
В Армении заявили о готовности покупать газ у Азербайджана и Ирана
Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян подтвердил, что страна готова покупать газ у Азербайджана и Ирана. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:36+0300
2026-09-24T13:36+0300
2026-09-24T13:41+0300
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ЕРЕВАН, 24 сен – ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян подтвердил, что страна готова покупать газ у Азербайджана и Ирана. "Еще несколько лет назад лично я в парламенте сказал, и из-за этого поднялась шумиха, что если будет возможность, и если эта возможность будет обсуждаться, мы газ купим и у Азербайджана, и у Ирана. Я это говорил. Теперь вы хотите, чтобы я вам дословно сказал, что мы прямо сейчас будем покупать газ у всех стран? Со всеми есть обсуждения", - заявил Симонян журналистам. Он отметил, что Армения граничит с четырьмя странами, и если и пятая страна выступит с предложением о транзитных поставках газа, то будет обсуждаться и это предложение. Председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян 15 сентября назвал апокалиптическим сценарий возможного повышения цены на поставляемый в страну российский газ. Тридцатого июля министр экономического развития Максим Решетников заявил журналистам, что Россия поставляет в Армению газ по цене 177,5 доллара за тысячу кубометров, в то время как актуальные "европейские" цены на газ превышают 600 долларов за тысячу кубометров. По его словам, иначе чем субсидированием это назвать нельзя, так как эта сумма составляет около 1 миллиарда долларов в год. МИД РФ в мае сообщил о передаче через российское посольство Еревану письма, в котором сообщается, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС российская сторона в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.
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газ, мировая экономика, армения, азербайджан, иран
Газ, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН
В Армении заявили о готовности покупать газ у Азербайджана и Ирана
Симонян: Армения готова покупать газ у Азербайджана и Ирана
ЕРЕВАН, 24 сен – ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян подтвердил, что страна готова покупать газ у Азербайджана и Ирана.
"Еще несколько лет назад лично я в парламенте сказал, и из-за этого поднялась шумиха, что если будет возможность, и если эта возможность будет обсуждаться, мы газ купим и у Азербайджана, и у Ирана. Я это говорил. Теперь вы хотите, чтобы я вам дословно сказал, что мы прямо сейчас будем покупать газ у всех стран? Со всеми есть обсуждения", - заявил Симонян журналистам.
Он отметил, что Армения граничит с четырьмя странами, и если и пятая страна выступит с предложением о транзитных поставках газа, то будет обсуждаться и это предложение.
Председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян 15 сентября назвал апокалиптическим сценарий возможного повышения цены на поставляемый в страну российский газ.
Тридцатого июля министр экономического развития Максим Решетников заявил журналистам, что Россия поставляет в Армению газ по цене 177,5 доллара за тысячу кубометров, в то время как актуальные "европейские" цены на газ превышают 600 долларов за тысячу кубометров. По его словам, иначе чем субсидированием это назвать нельзя, так как эта сумма составляет около 1 миллиарда долларов в год.
МИД РФ в мае сообщил о передаче через российское посольство Еревану письма, в котором сообщается, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС российская сторона в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.