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Доходы россиян за счет цифровых платформ к 2036 году могут утроиться - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Доходы россиян за счет цифровых платформ к 2036 году могут утроиться
Доходы россиян за счет цифровых платформ к 2036 году могут утроиться - 24.09.2026, ПРАЙМ
Доходы россиян за счет цифровых платформ к 2036 году могут утроиться
Доходы тех, кто находит работу и заказы через цифровые платформы, к 2036 году могут утроиться - до 15,6 триллиона рублей в год, если объединить разрозненные... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T17:21+0300
2026-09-24T17:22+0300
технологии
россия
максим орешкин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Доходы тех, кто находит работу и заказы через цифровые платформы, к 2036 году могут утроиться - до 15,6 триллиона рублей в год, если объединить разрозненные цифровые сервисы рынка труда в единую цепочку - от поиска работы до проверки документов, оформления отношений и расчетов, сообщили РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ (АЦП). Такую модель платформизации рынка труда представила рабочая группа "Занятость" на заседании Межведомственной рабочей группы по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ под председательством заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина. "Модель предполагает связать уже существующие цифровые сервисы рынка труда в сквозной маршрут - от поиска работы или специалиста до проверки сведений, оформления отношений и расчетов", - говорится в сообщении АЦП. "По расчетам группы, к 2036 году доходы тех, кто находит работу и заказы через платформы, могут вырасти с 5,4 до 15,6 триллиона рублей в год, а доля создаваемой в этих сегментах валовой добавленной стоимости в ВВП - с 1,55% до 3,4%", - добавляется там. По оценке докладчиков, сегодня с использованием платформ проходит около 4,36 миллиона наймов в год, а закрытие вакансии через платформу занимает в среднем 25 дней против 64 дней по рынку. Представители рабочей группы считают, что возможности для дальнейшего роста трудовых ресурсов ограничены: число занятых в России составляет около 74,5 миллиона человек, а безработица к концу 2025 года снизилась до 2,2%. Демографические ограничения продолжат влиять на рынок труда как минимум до 2036 года. В этих условиях развитие рынка труда все сильнее зависит от производительности и более эффективного использования имеющихся ресурсов. Предложенная модель не меняет основ трудовых отношений: трудовой договор сохраняет роль базовой формы устойчивой занятости, а платформы рассматриваются как инфраструктура взаимодействия. Переход предлагается провести в два этапа: в 2026–2028 годах сформировать правовую и технологическую основу, а в 2029–2036 годах масштабировать решения.
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192
40
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технологии, россия, максим орешкин
Технологии, РОССИЯ, Максим Орешкин
17:21 24.09.2026 (обновлено: 17:22 24.09.2026)
 
Доходы россиян за счет цифровых платформ к 2036 году могут утроиться

АЦП: доходы россиян за счет заказов на цифровых платформах к 2036 году могут утроиться

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Доходы тех, кто находит работу и заказы через цифровые платформы, к 2036 году могут утроиться - до 15,6 триллиона рублей в год, если объединить разрозненные цифровые сервисы рынка труда в единую цепочку - от поиска работы до проверки документов, оформления отношений и расчетов, сообщили РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ (АЦП).
Такую модель платформизации рынка труда представила рабочая группа "Занятость" на заседании Межведомственной рабочей группы по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ под председательством заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина.
"Модель предполагает связать уже существующие цифровые сервисы рынка труда в сквозной маршрут - от поиска работы или специалиста до проверки сведений, оформления отношений и расчетов", - говорится в сообщении АЦП.
"По расчетам группы, к 2036 году доходы тех, кто находит работу и заказы через платформы, могут вырасти с 5,4 до 15,6 триллиона рублей в год, а доля создаваемой в этих сегментах валовой добавленной стоимости в ВВП - с 1,55% до 3,4%", - добавляется там.
По оценке докладчиков, сегодня с использованием платформ проходит около 4,36 миллиона наймов в год, а закрытие вакансии через платформу занимает в среднем 25 дней против 64 дней по рынку.
Представители рабочей группы считают, что возможности для дальнейшего роста трудовых ресурсов ограничены: число занятых в России составляет около 74,5 миллиона человек, а безработица к концу 2025 года снизилась до 2,2%.
Демографические ограничения продолжат влиять на рынок труда как минимум до 2036 года. В этих условиях развитие рынка труда все сильнее зависит от производительности и более эффективного использования имеющихся ресурсов.
Предложенная модель не меняет основ трудовых отношений: трудовой договор сохраняет роль базовой формы устойчивой занятости, а платформы рассматриваются как инфраструктура взаимодействия. Переход предлагается провести в два этапа: в 2026–2028 годах сформировать правовую и технологическую основу, а в 2029–2036 годах масштабировать решения.
 
ТехнологииРОССИЯМаксим Орешкин
 
 
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