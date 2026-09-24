https://1prime.ru/20260924/aviakompanii-873633773.html
Авиакомпаниям нужно обеспечить спутниковую связь на своих самолетах
Авиакомпаниям нужно обеспечить спутниковую связь на своих самолетах - 24.09.2026, ПРАЙМ
Авиакомпаниям нужно обеспечить спутниковую связь на своих самолетах
Российским авиакомпаниям необходимо обеспечивать возможность использования спутникового интернета на бортах своих самолетов, заявил гендиректор предприятия... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:14+0300
2026-09-24T12:14+0300
2026-09-24T12:14+0300
технологии
бизнес
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен – ПРАЙМ. Российским авиакомпаниям необходимо обеспечивать возможность использования спутникового интернета на бортах своих самолетов, заявил гендиректор предприятия "Космическая связь" Алексей Волин.
"На сегодняшний день на борту самолетов в Российской Федерации спутниковой связи практически нет, интернета. Но мы отдаем себе отчет в том, что это необходимость, к которой необходимо будет в любом случае прийти. Потому что в противном случае просто в глобальной конкуренции российские авиакомпании будут неконкурентоспособны", - сказал Волин на конференции Satcomrus.
По его словам, около тысячи самолетов российских авиакомпаний ежедневно перевозят примерно 300 тысяч пассажиров.
Кроме того, как отметил гендиректор "Космической связи", спутниковая связь потребуется на поездах дальнего следования. Ежедневно в России ими пользуются примерно полмиллиона человек, рассказал он.
В качестве отдельных рынков Волин выделил речные пассажирские и грузовые суда. Он уточнил, что около трех тысяч пассажирских судов ежедневно перевозят 36 тысяч пассажиров, работают 5,6 тысячи пассажирских судов.
Компания сегодня предоставляет услуги на полутора тысячах морских судов. К 2030 году, по оценкам Волина, судов, на которых потребуется спутниковая связь, будет вдвое больше.
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технологии, бизнес, россия, алексей волин
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Алексей Волин
Авиакомпаниям нужно обеспечить спутниковую связь на своих самолетах
Глава "Космической связи" Волин: российским авиакомпаниям необходима спутниковая связь
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен – ПРАЙМ. Российским авиакомпаниям необходимо обеспечивать возможность использования спутникового интернета на бортах своих самолетов, заявил гендиректор предприятия "Космическая связь" Алексей Волин.
"На сегодняшний день на борту самолетов в Российской Федерации спутниковой связи практически нет, интернета. Но мы отдаем себе отчет в том, что это необходимость, к которой необходимо будет в любом случае прийти. Потому что в противном случае просто в глобальной конкуренции российские авиакомпании будут неконкурентоспособны", - сказал Волин на конференции Satcomrus.
По его словам, около тысячи самолетов российских авиакомпаний ежедневно перевозят примерно 300 тысяч пассажиров.
Кроме того, как отметил гендиректор "Космической связи", спутниковая связь потребуется на поездах дальнего следования. Ежедневно в России ими пользуются примерно полмиллиона человек, рассказал он.
В качестве отдельных рынков Волин выделил речные пассажирские и грузовые суда. Он уточнил, что около трех тысяч пассажирских судов ежедневно перевозят 36 тысяч пассажиров, работают 5,6 тысячи пассажирских судов.
Компания сегодня предоставляет услуги на полутора тысячах морских судов. К 2030 году, по оценкам Волина, судов, на которых потребуется спутниковая связь, будет вдвое больше.