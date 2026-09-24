Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиакомпаниям нужно обеспечить спутниковую связь на своих самолетах - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/aviakompanii-873633773.html
Авиакомпаниям нужно обеспечить спутниковую связь на своих самолетах
Авиакомпаниям нужно обеспечить спутниковую связь на своих самолетах - 24.09.2026, ПРАЙМ
Авиакомпаниям нужно обеспечить спутниковую связь на своих самолетах
Российским авиакомпаниям необходимо обеспечивать возможность использования спутникового интернета на бортах своих самолетов, заявил гендиректор предприятия... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:14+0300
2026-09-24T12:14+0300
технологии
бизнес
россия
алексей волин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873633773.jpg?1790241282
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен – ПРАЙМ. Российским авиакомпаниям необходимо обеспечивать возможность использования спутникового интернета на бортах своих самолетов, заявил гендиректор предприятия "Космическая связь" Алексей Волин. "На сегодняшний день на борту самолетов в Российской Федерации спутниковой связи практически нет, интернета. Но мы отдаем себе отчет в том, что это необходимость, к которой необходимо будет в любом случае прийти. Потому что в противном случае просто в глобальной конкуренции российские авиакомпании будут неконкурентоспособны", - сказал Волин на конференции Satcomrus. По его словам, около тысячи самолетов российских авиакомпаний ежедневно перевозят примерно 300 тысяч пассажиров. Кроме того, как отметил гендиректор "Космической связи", спутниковая связь потребуется на поездах дальнего следования. Ежедневно в России ими пользуются примерно полмиллиона человек, рассказал он. В качестве отдельных рынков Волин выделил речные пассажирские и грузовые суда. Он уточнил, что около трех тысяч пассажирских судов ежедневно перевозят 36 тысяч пассажиров, работают 5,6 тысячи пассажирских судов. Компания сегодня предоставляет услуги на полутора тысячах морских судов. К 2030 году, по оценкам Волина, судов, на которых потребуется спутниковая связь, будет вдвое больше.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, алексей волин
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Алексей Волин
12:14 24.09.2026
 
Авиакомпаниям нужно обеспечить спутниковую связь на своих самолетах

Глава "Космической связи" Волин: российским авиакомпаниям необходима спутниковая связь

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен – ПРАЙМ. Российским авиакомпаниям необходимо обеспечивать возможность использования спутникового интернета на бортах своих самолетов, заявил гендиректор предприятия "Космическая связь" Алексей Волин.
"На сегодняшний день на борту самолетов в Российской Федерации спутниковой связи практически нет, интернета. Но мы отдаем себе отчет в том, что это необходимость, к которой необходимо будет в любом случае прийти. Потому что в противном случае просто в глобальной конкуренции российские авиакомпании будут неконкурентоспособны", - сказал Волин на конференции Satcomrus.
По его словам, около тысячи самолетов российских авиакомпаний ежедневно перевозят примерно 300 тысяч пассажиров.
Кроме того, как отметил гендиректор "Космической связи", спутниковая связь потребуется на поездах дальнего следования. Ежедневно в России ими пользуются примерно полмиллиона человек, рассказал он.
В качестве отдельных рынков Волин выделил речные пассажирские и грузовые суда. Он уточнил, что около трех тысяч пассажирских судов ежедневно перевозят 36 тысяч пассажиров, работают 5,6 тысячи пассажирских судов.
Компания сегодня предоставляет услуги на полутора тысячах морских судов. К 2030 году, по оценкам Волина, судов, на которых потребуется спутниковая связь, будет вдвое больше.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯАлексей Волин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала