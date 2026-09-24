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LB Group получит контроль над двумя проектами по добыче песков в Австралии - 24.09.2026, ПРАЙМ
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LB Group получит контроль над двумя проектами по добыче песков в Австралии
LB Group получит контроль над двумя проектами по добыче песков в Австралии - 24.09.2026, ПРАЙМ
LB Group получит контроль над двумя проектами по добыче песков в Австралии
Китайская компания LB Group планирует получить контроль над двумя проектами по добыче минеральных песков в штате Западная Австралия за 113 миллионов долларов... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T15:41+0300
2026-09-24T15:52+0300
бизнес
мировая экономика
сша
австралия
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Китайская компания LB Group планирует получить контроль над двумя проектами по добыче минеральных песков в штате Западная Австралия за 113 миллионов долларов США, сообщает издание Yicai. LB Group - один из ведущих мировых производителей диоксида титана. Компания также занимается производством циркониевой продукции. "Китайская LB Group... планирует получить контроль над двумя проектами по добыче минеральных песков в штате Западная Австралия за 160 миллионов австралийских долларов (113 миллионов долларов США - ред.)", - говорится в сообщении. Сделка направлена на укрепление доступа компании к сырьевым ресурсам. Уточняется, что LB Group или ее дочерняя организация планируют приобрести у австралийской Titon Resources долю в 80% в проектах Durack и Yandanooka по добыче минеральных песков. Как отмечает китайская компания, это обеспечит ее стабильными долгосрочными поставками сырья. Издание сообщает, что сейчас стороны ведут переговоры, по итогам которых будут определены окончательный объем сделки и точные доли владения. Оба проекта расположены в 300 километрах к северу от города Перт в Австралии, где находятся залежи минеральных песков, в которых могут содержаться ильменит, рутил, лейкоксен и циркон.
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бизнес, мировая экономика, сша, австралия
Бизнес, Мировая экономика, США, АВСТРАЛИЯ
15:41 24.09.2026 (обновлено: 15:52 24.09.2026)
 
LB Group получит контроль над двумя проектами по добыче песков в Австралии

Yicai: LB Group хочет получить контроль над двумя проектами по добыче песков в Австралии

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Китайская компания LB Group планирует получить контроль над двумя проектами по добыче минеральных песков в штате Западная Австралия за 113 миллионов долларов США, сообщает издание Yicai.
LB Group - один из ведущих мировых производителей диоксида титана. Компания также занимается производством циркониевой продукции.
"Китайская LB Group... планирует получить контроль над двумя проектами по добыче минеральных песков в штате Западная Австралия за 160 миллионов австралийских долларов (113 миллионов долларов США - ред.)", - говорится в сообщении.
Сделка направлена на укрепление доступа компании к сырьевым ресурсам. Уточняется, что LB Group или ее дочерняя организация планируют приобрести у австралийской Titon Resources долю в 80% в проектах Durack и Yandanooka по добыче минеральных песков.
Как отмечает китайская компания, это обеспечит ее стабильными долгосрочными поставками сырья.
Издание сообщает, что сейчас стороны ведут переговоры, по итогам которых будут определены окончательный объем сделки и точные доли владения.
Оба проекта расположены в 300 километрах к северу от города Перт в Австралии, где находятся залежи минеральных песков, в которых могут содержаться ильменит, рутил, лейкоксен и циркон.
 
БизнесМировая экономикаСШААВСТРАЛИЯ
 
 
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