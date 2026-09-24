Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Австралия расширила санкции против России - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/avstraliya--873623768.html
Австралия расширила санкции против России
Австралия расширила санкции против России - 24.09.2026, ПРАЙМ
Австралия расширила санкции против России
Австралия расширила санкции против России, включив в ограничительные списки 33 физических лица, 35 организаций и 38 судов, следует из нормативных актов,... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T09:54+0300
2026-09-24T10:15+0300
мировая экономика
австралия
запад
москва
мид
почта банк
банк точка
https://cdnn.1prime.ru/img/78061/86/780618697_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_8d5e9793e7900cd6d30054f30a2fdd96.jpg
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Австралия расширила санкции против России, включив в ограничительные списки 33 физических лица, 35 организаций и 38 судов, следует из нормативных актов, обнародованных на сайте МИД страны. Среди попавших под санкции - экс-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, детские лагеря "Смена", "Орленок" и "Артек", Нахимовское военное училище, банки и оборонные предприятия, в том числе Тульский оружейный завод. Из физических лиц под санкциями также оказался президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. В санкционный список внесены ФГБОУ "ВДЦ "Смена", ФГБОУ "ВДЦ "Орленок" и ФГБОУ "МДЦ "Артек", а также директора "Смены" Игорь Журавлев и "Артека" Константин Федоренко. Под ограничения попали Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и патриотического воспитания молодежи "ВОИН". Среди кредитных организаций в список вошли ООО "Банк Точка", АО "Почта Банк", АО АКБ "Ланта-Банк", АО Банк Синара, ПАО АКБ "Абсолют Банк", ТКБ БАНК ПАО и ПАО "АК БАРС" БАНК. При этом АО "Почта Банк" с 1 мая 2026 года прекратило деятельность в результате присоединения к ПАО Банк ВТБ. Австралия ввела санкции против ряда предприятий оборонной промышленности, включая ООО "Военно-промышленная компания", ПАО "Тульский оружейный завод", АО "НПО "Прибор" имени С.С. Голембиовского", ПАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод), АО "Завод № 9" и АО "Арзамасский машиностроительный завод". В Австралии в отношении включенных в список физических лиц и организаций вводятся адресные финансовые санкции, включая заморозку активов в стране. Кроме этого, австралийским гражданам и компаниям запрещается прямо или косвенно предоставлять им деньги, имущество и другие активы. Для физических лиц также действует запрет на въезд в страну. В отношении попавших под санкции судов глава МИД Австралии может запретить заход в конкретный или любой порт страны либо потребовать покинуть ее территорию. При невыполнении такого распоряжения судно может быть конфисковано. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
австралия
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78061/86/780618697_126:0:1375:937_1920x0_80_0_0_5295dfa0d4acd0085cc14342879d3cbc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, австралия, запад, москва, мид, почта банк, банк точка
Мировая экономика, АВСТРАЛИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, МИД, Почта банк, банк Точка
09:54 24.09.2026 (обновлено: 10:15 24.09.2026)
 
Австралия расширила санкции против России

Австралия расширила санкции против России, включив 33 физлица, 35 организаций и 38 судов

© fotolia.com / nazlisart%Флаг Австралии
%Флаг Австралии - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2026
© fotolia.com / nazlisart
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Австралия расширила санкции против России, включив в ограничительные списки 33 физических лица, 35 организаций и 38 судов, следует из нормативных актов, обнародованных на сайте МИД страны.
Среди попавших под санкции - экс-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, детские лагеря "Смена", "Орленок" и "Артек", Нахимовское военное училище, банки и оборонные предприятия, в том числе Тульский оружейный завод.
Из физических лиц под санкциями также оказался президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
В санкционный список внесены ФГБОУ "ВДЦ "Смена", ФГБОУ "ВДЦ "Орленок" и ФГБОУ "МДЦ "Артек", а также директора "Смены" Игорь Журавлев и "Артека" Константин Федоренко. Под ограничения попали Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и патриотического воспитания молодежи "ВОИН".
Среди кредитных организаций в список вошли ООО "Банк Точка", АО "Почта Банк", АО АКБ "Ланта-Банк", АО Банк Синара, ПАО АКБ "Абсолют Банк", ТКБ БАНК ПАО и ПАО "АК БАРС" БАНК. При этом АО "Почта Банк" с 1 мая 2026 года прекратило деятельность в результате присоединения к ПАО Банк ВТБ.
Австралия ввела санкции против ряда предприятий оборонной промышленности, включая ООО "Военно-промышленная компания", ПАО "Тульский оружейный завод", АО "НПО "Прибор" имени С.С. Голембиовского", ПАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод), АО "Завод № 9" и АО "Арзамасский машиностроительный завод".
В Австралии в отношении включенных в список физических лиц и организаций вводятся адресные финансовые санкции, включая заморозку активов в стране. Кроме этого, австралийским гражданам и компаниям запрещается прямо или косвенно предоставлять им деньги, имущество и другие активы. Для физических лиц также действует запрет на въезд в страну.
В отношении попавших под санкции судов глава МИД Австралии может запретить заход в конкретный или любой порт страны либо потребовать покинуть ее территорию. При невыполнении такого распоряжения судно может быть конфисковано.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
Мировая экономикаАВСТРАЛИЯЗАПАДМОСКВАМИДПочта банкбанк Точка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала