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Австралия расширила санкции против России

Австралия расширила санкции против России - 24.09.2026, ПРАЙМ

Австралия расширила санкции против России

Австралия расширила санкции против России, включив в ограничительные списки 33 физических лица, 35 организаций и 38 судов, следует из нормативных актов,... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T09:54+0300

2026-09-24T09:54+0300

2026-09-24T10:15+0300

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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Австралия расширила санкции против России, включив в ограничительные списки 33 физических лица, 35 организаций и 38 судов, следует из нормативных актов, обнародованных на сайте МИД страны. Среди попавших под санкции - экс-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, детские лагеря "Смена", "Орленок" и "Артек", Нахимовское военное училище, банки и оборонные предприятия, в том числе Тульский оружейный завод. Из физических лиц под санкциями также оказался президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. В санкционный список внесены ФГБОУ "ВДЦ "Смена", ФГБОУ "ВДЦ "Орленок" и ФГБОУ "МДЦ "Артек", а также директора "Смены" Игорь Журавлев и "Артека" Константин Федоренко. Под ограничения попали Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и патриотического воспитания молодежи "ВОИН". Среди кредитных организаций в список вошли ООО "Банк Точка", АО "Почта Банк", АО АКБ "Ланта-Банк", АО Банк Синара, ПАО АКБ "Абсолют Банк", ТКБ БАНК ПАО и ПАО "АК БАРС" БАНК. При этом АО "Почта Банк" с 1 мая 2026 года прекратило деятельность в результате присоединения к ПАО Банк ВТБ. Австралия ввела санкции против ряда предприятий оборонной промышленности, включая ООО "Военно-промышленная компания", ПАО "Тульский оружейный завод", АО "НПО "Прибор" имени С.С. Голембиовского", ПАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод), АО "Завод № 9" и АО "Арзамасский машиностроительный завод". В Австралии в отношении включенных в список физических лиц и организаций вводятся адресные финансовые санкции, включая заморозку активов в стране. Кроме этого, австралийским гражданам и компаниям запрещается прямо или косвенно предоставлять им деньги, имущество и другие активы. Для физических лиц также действует запрет на въезд в страну. В отношении попавших под санкции судов глава МИД Австралии может запретить заход в конкретный или любой порт страны либо потребовать покинуть ее территорию. При невыполнении такого распоряжения судно может быть конфисковано. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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