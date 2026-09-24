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Австралия расширила санкции против России
Австралия расширила санкции против России - 24.09.2026, ПРАЙМ
Австралия расширила санкции против России
Австралия расширила санкции против России, включив в ограничительные списки 33 физических лица, 35 организаций и 38 судов, следует из нормативных актов,... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T09:54+0300
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Австралия расширила санкции против России, включив в ограничительные списки 33 физических лица, 35 организаций и 38 судов, следует из нормативных актов, обнародованных на сайте МИД страны. Среди попавших под санкции - экс-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, детские лагеря "Смена", "Орленок" и "Артек", Нахимовское военное училище, банки и оборонные предприятия, в том числе Тульский оружейный завод. Из физических лиц под санкциями также оказался президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. В санкционный список внесены ФГБОУ "ВДЦ "Смена", ФГБОУ "ВДЦ "Орленок" и ФГБОУ "МДЦ "Артек", а также директора "Смены" Игорь Журавлев и "Артека" Константин Федоренко. Под ограничения попали Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и патриотического воспитания молодежи "ВОИН". Среди кредитных организаций в список вошли ООО "Банк Точка", АО "Почта Банк", АО АКБ "Ланта-Банк", АО Банк Синара, ПАО АКБ "Абсолют Банк", ТКБ БАНК ПАО и ПАО "АК БАРС" БАНК. При этом АО "Почта Банк" с 1 мая 2026 года прекратило деятельность в результате присоединения к ПАО Банк ВТБ. Австралия ввела санкции против ряда предприятий оборонной промышленности, включая ООО "Военно-промышленная компания", ПАО "Тульский оружейный завод", АО "НПО "Прибор" имени С.С. Голембиовского", ПАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод), АО "Завод № 9" и АО "Арзамасский машиностроительный завод". В Австралии в отношении включенных в список физических лиц и организаций вводятся адресные финансовые санкции, включая заморозку активов в стране. Кроме этого, австралийским гражданам и компаниям запрещается прямо или косвенно предоставлять им деньги, имущество и другие активы. Для физических лиц также действует запрет на въезд в страну. В отношении попавших под санкции судов глава МИД Австралии может запретить заход в конкретный или любой порт страны либо потребовать покинуть ее территорию. При невыполнении такого распоряжения судно может быть конфисковано. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, австралия, запад, москва, мид, почта банк, банк точка
Мировая экономика, АВСТРАЛИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, МИД, Почта банк, банк Точка
Австралия расширила санкции против России
Австралия расширила санкции против России, включив 33 физлица, 35 организаций и 38 судов
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Австралия расширила санкции против России, включив в ограничительные списки 33 физических лица, 35 организаций и 38 судов, следует из нормативных актов, обнародованных на сайте МИД страны.
Среди попавших под санкции - экс-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, детские лагеря "Смена", "Орленок" и "Артек", Нахимовское военное училище, банки и оборонные предприятия, в том числе Тульский оружейный завод.
Из физических лиц под санкциями также оказался президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
В санкционный список внесены ФГБОУ "ВДЦ "Смена", ФГБОУ "ВДЦ "Орленок" и ФГБОУ "МДЦ "Артек", а также директора "Смены" Игорь Журавлев и "Артека" Константин Федоренко. Под ограничения попали Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и патриотического воспитания молодежи "ВОИН".
Среди кредитных организаций в список вошли ООО "Банк Точка
", АО "Почта Банк
", АО АКБ "Ланта-Банк", АО Банк Синара, ПАО АКБ "Абсолют Банк
", ТКБ БАНК ПАО и ПАО "АК БАРС
" БАНК. При этом АО "Почта Банк" с 1 мая 2026 года прекратило деятельность в результате присоединения к ПАО Банк ВТБ
.
Австралия
ввела санкции против ряда предприятий оборонной промышленности, включая ООО "Военно-промышленная компания", ПАО "Тульский оружейный завод", АО "НПО
"Прибор" имени С.С. Голембиовского", ПАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод), АО "Завод № 9" и АО "Арзамасский машиностроительный завод".
В Австралии в отношении включенных в список физических лиц и организаций вводятся адресные финансовые санкции, включая заморозку активов в стране. Кроме этого, австралийским гражданам и компаниям запрещается прямо или косвенно предоставлять им деньги, имущество и другие активы. Для физических лиц также действует запрет на въезд в страну.
В отношении попавших под санкции судов глава МИД
Австралии может запретить заход в конкретный или любой порт страны либо потребовать покинуть ее территорию. При невыполнении такого распоряжения судно может быть конфисковано.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад
начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.