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Норвежский банк повысил ключевую ставку до 4,5% - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Норвежский банк повысил ключевую ставку до 4,5%
Норвежский банк повысил ключевую ставку до 4,5% - 24.09.2026, ПРАЙМ
Норвежский банк повысил ключевую ставку до 4,5%
Норвежский банк (центробанк) повысил ключевую ставку до 4,5% с 4,25% годовых для сдерживания инфляции, следует из заявления регулятора. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:33+0300
2026-09-24T13:06+0300
финансы
банки
ближний восток
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Норвежский банк (центробанк) повысил ключевую ставку до 4,5% с 4,25% годовых для сдерживания инфляции, следует из заявления регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "На заседании 23 сентября комитет по денежно-кредитной политике и финансовой стабильности Норвежского банка пришел к выводу, что необходимо несколько ужесточить денежно-кредитную политику для возвращения инфляции к целевому уровню в разумные сроки. Комитет принял решение повысить ставку с 4,25% до 4,5%", - говорится в сообщении. До этого ставка была повышена в мае - впервые с декабря 2023 года, а затем дважды сохранена - в июне и августе. Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему создает неопределенность в отношении инфляционных ожиданий, а с июня цены на нефть, газ и ряд других сырьевых товаров выросли, сообщил ЦБ. Согласно оценке комитета на основе имеющегося прогноза, вероятно, потребуется удерживать ставку повышенной в течение некоторого времени, отмечает регулятор. Центробанк выразил готовность к дальнейшему повышению ставки, если этого потребуют прогнозы по инфляции, а в случае изменения экономических перспектив изменятся и прогнозы по ДКП, говорится в релизе.
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финансы, банки, ближний восток
Финансы, Банки, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
12:33 24.09.2026 (обновлено: 13:06 24.09.2026)
 
Норвежский банк повысил ключевую ставку до 4,5%

Норвежский банк повысил ключевую ставку до 4,5% для сдерживания инфляции

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Норвежский банк (центробанк) повысил ключевую ставку до 4,5% с 4,25% годовых для сдерживания инфляции, следует из заявления регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"На заседании 23 сентября комитет по денежно-кредитной политике и финансовой стабильности Норвежского банка пришел к выводу, что необходимо несколько ужесточить денежно-кредитную политику для возвращения инфляции к целевому уровню в разумные сроки. Комитет принял решение повысить ставку с 4,25% до 4,5%", - говорится в сообщении.
До этого ставка была повышена в мае - впервые с декабря 2023 года, а затем дважды сохранена - в июне и августе.
Ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему создает неопределенность в отношении инфляционных ожиданий, а с июня цены на нефть, газ и ряд других сырьевых товаров выросли, сообщил ЦБ.
Согласно оценке комитета на основе имеющегося прогноза, вероятно, потребуется удерживать ставку повышенной в течение некоторого времени, отмечает регулятор.
Центробанк выразил готовность к дальнейшему повышению ставки, если этого потребуют прогнозы по инфляции, а в случае изменения экономических перспектив изменятся и прогнозы по ДКП, говорится в релизе.
 
ФинансыБанкиБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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