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В еврозоне начнут вводить новые банкноты с начала 2030-х годов
В еврозоне начнут вводить новые банкноты с начала 2030-х годов - 24.09.2026, ПРАЙМ
В еврозоне начнут вводить новые банкноты с начала 2030-х годов
Новые банкноты евро начнут вводить в обращение в еврозоне с начала 2030-х годов, сообщил Европейский центробанк (ЕЦБ). | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T00:19+0300
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БЕРЛИН, 24 сен - ПРАЙМ. Новые банкноты евро начнут вводить в обращение в еврозоне с начала 2030-х годов, сообщил Европейский центробанк (ЕЦБ).
"Новые банкноты получат усовершенствованные защитные элементы, станут экологичнее и удобнее в использовании. Предполагается, что они будут постепенно вводиться в обращение с начала 2030-х годов", - говорится в сообщении на сайте ЕЦБ.
Кроме того, ЕЦБ сообщил, что в опросе, посвященном новому дизайну банкнот, приняли участие около 10 миллионов человек, живущих в Европе и за ее пределами. Участники опроса оценили десять вариантов дизайна, которые были разбиты по темам "Европейская культура" и "Реки и птицы".
Совет управляющих ЕЦБ будет опираться на результаты опроса, техническую оценку и рекомендации независимого жюри при принятии окончательного решения о дизайне банкнот. Согласно информации банка, решение будет принято к концу 2026 года.
ЕЦБ также уточнил, что находящиеся в обращении банкноты евро останутся действительным платежным средством и будут использоваться наряду с новой серией.
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финансы, банки, европа, ецб
Финансы, Банки, ЕВРОПА, ЕЦБ
В еврозоне начнут вводить новые банкноты с начала 2030-х годов
ЕЦБ: новые банкноты евро начнут вводить в обращение в еврозоне с начала 2030-х годов
БЕРЛИН, 24 сен - ПРАЙМ. Новые банкноты евро начнут вводить в обращение в еврозоне с начала 2030-х годов, сообщил Европейский центробанк (ЕЦБ).
"Новые банкноты получат усовершенствованные защитные элементы, станут экологичнее и удобнее в использовании. Предполагается, что они будут постепенно вводиться в обращение с начала 2030-х годов", - говорится в сообщении на сайте ЕЦБ.
Кроме того, ЕЦБ сообщил, что в опросе, посвященном новому дизайну банкнот, приняли участие около 10 миллионов человек, живущих в Европе и за ее пределами. Участники опроса оценили десять вариантов дизайна, которые были разбиты по темам "Европейская культура" и "Реки и птицы".
Совет управляющих ЕЦБ будет опираться на результаты опроса, техническую оценку и рекомендации независимого жюри при принятии окончательного решения о дизайне банкнот. Согласно информации банка, решение будет принято к концу 2026 года.
ЕЦБ также уточнил, что находящиеся в обращении банкноты евро останутся действительным платежным средством и будут использоваться наряду с новой серией.