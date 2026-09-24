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На помощь жителям Белгородской и Курской областей направят 2,5 млрд рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
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На помощь жителям Белгородской и Курской областей направят 2,5 млрд рублей
На помощь жителям Белгородской и Курской областей направят 2,5 млрд рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ
На помощь жителям Белгородской и Курской областей направят 2,5 млрд рублей
Правительство России направит дополнительно более 2,5 миллиардов рублей на оказание помощи жителям Белгородской и Курской областей, чьи дома или квартиры были... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:07+0300
2026-09-24T16:07+0300
россия
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство России направит дополнительно более 2,5 миллиардов рублей на оказание помощи жителям Белгородской и Курской областей, чьи дома или квартиры были разрушены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тема оказания помощи приграничным регионам обсуждалась на заседании кабмина в четверг. "Конечно, ключевое место занимает адресная помощь нашим гражданам. Дополнительно выделим свыше 2,5 миллиардов рублей тем, чьи дома или квартиры в Белгородской и Курской областях были разрушены. Рассчитываем, что такое решение позволит людям быстрее наладить свой быт и домашнее хозяйство", - сказал Мишустин. Он упомянул, что для поддержки приграничных территорий реализуется целый ряд мер, объединенных в программу комплексного восстановления и развития Белгородской, Брянской и Курской областей. "Она касается социальных и медицинских объектов, образования, коммунальной сферы и транспорта. Чтобы помочь предприятиям, которые там работают, предоставляется отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, субсидии для выплаты заработной платы сотрудникам при вынужденных простоях", - отметил премьер.
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россия, общество , михаил мишустин
РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин
16:07 24.09.2026
 
На помощь жителям Белгородской и Курской областей направят 2,5 млрд рублей

Кабмин направит 2,5 миллиарда рублей на помощь жителям Белгородской и Курской областей

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство России направит дополнительно более 2,5 миллиардов рублей на оказание помощи жителям Белгородской и Курской областей, чьи дома или квартиры были разрушены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Тема оказания помощи приграничным регионам обсуждалась на заседании кабмина в четверг.
"Конечно, ключевое место занимает адресная помощь нашим гражданам. Дополнительно выделим свыше 2,5 миллиардов рублей тем, чьи дома или квартиры в Белгородской и Курской областях были разрушены. Рассчитываем, что такое решение позволит людям быстрее наладить свой быт и домашнее хозяйство", - сказал Мишустин.
Он упомянул, что для поддержки приграничных территорий реализуется целый ряд мер, объединенных в программу комплексного восстановления и развития Белгородской, Брянской и Курской областей.
"Она касается социальных и медицинских объектов, образования, коммунальной сферы и транспорта. Чтобы помочь предприятиям, которые там работают, предоставляется отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, субсидии для выплаты заработной платы сотрудникам при вынужденных простоях", - отметил премьер.
 
РОССИЯОбществоМихаил Мишустин
 
 
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