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Безработица в Австралии выросла в августе до 4,6%
Безработица в Австралии выросла в августе до 4,6% - 24.09.2026, ПРАЙМ
Безработица в Австралии выросла в августе до 4,6%
Уровень безработицы в Австралии вырос в августе до 4,6% с 4,5% месяцем ранее, что стало самым высоким значением с ноября 2021 года, следует из данных... | 24.09.2026, ПРАЙМ
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мировая экономика
австралия
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Австралии вырос в августе до 4,6% с 4,5% месяцем ранее, что стало самым высоким значением с ноября 2021 года, следует из данных Австралийского бюро статистики (ABS). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения безработицы на июльском уровне 4,5%. Согласно данным статбюро, значение стало самым высоким с ноября 2021 года, когда безработица составляла те же 4,6%. С учетом сезонной коррекции безработица также выросла в августе до 4,6% с 4,5% в июле, достигнув максимального показателя с ноября 2021 года. Число занятых, с учетом сезонной коррекции, составило 14,837 миллиона человек, что на 39,5 тысячи больше к июлю, тогда как аналитики прогнозировали рост на 20 тысяч. Число безработных с учетом коррекции составило 727,9 тысячи после 694,7 тысячи в июле. Численность рабочей силы, таким образом, увеличилась до 15,560 миллиона с 15,5 миллиона человек в июле. Численность же неработающей части населения выросла в августе до 7,74 миллиона человек после 7,706 миллиона месяцем ранее.
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мировая экономика, австралия
Мировая экономика, АВСТРАЛИЯ
Безработица в Австралии выросла в августе до 4,6%
ABS: уровень безработицы в Австралии в августе вырос до 4,6% с 4,5% месяцем ранее
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Австралии вырос в августе до 4,6% с 4,5% месяцем ранее, что стало самым высоким значением с ноября 2021 года, следует из данных Австралийского бюро статистики (ABS).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения безработицы на июльском уровне 4,5%.
Согласно данным статбюро, значение стало самым высоким с ноября 2021 года, когда безработица составляла те же 4,6%.
С учетом сезонной коррекции безработица также выросла в августе до 4,6% с 4,5% в июле, достигнув максимального показателя с ноября 2021 года.
Число занятых, с учетом сезонной коррекции, составило 14,837 миллиона человек, что на 39,5 тысячи больше к июлю, тогда как аналитики прогнозировали рост на 20 тысяч. Число безработных с учетом коррекции составило 727,9 тысячи после 694,7 тысячи в июле.
Численность рабочей силы, таким образом, увеличилась до 15,560 миллиона с 15,5 миллиона человек в июле.
Численность же неработающей части населения выросла в августе до 7,74 миллиона человек после 7,706 миллиона месяцем ранее.