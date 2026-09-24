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"Передумать нельзя". Во сколько обойдется возврат билетов в 2026 году
"Передумать нельзя". Во сколько обойдется возврат билетов в 2026 году - 24.09.2026, ПРАЙМ
"Передумать нельзя". Во сколько обойдется возврат билетов в 2026 году
Правила возврата билетов на транспорте в 2026 году претерпели существенные изменения. РЖД с 1 сентября упростила дистанционный возврат билетов на пригородные... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T07:00+0300
2026-09-24T07:00+0300
2026-09-24T07:00+0300
бизнес
петербург
минеральные воды
александр цыганов
ржд
аэрофлот
конституционный суд
билеты
билеты на поезд
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ, Нелли Хамула. Правила возврата билетов на транспорте в 2026 году претерпели существенные изменения. РЖД с 1 сентября упростила дистанционный возврат билетов на пригородные поезда, а Федеральная антимонопольная служба утвердила ограничение сбора за возврат железнодорожных билетов 10% от стоимости. Авиакомпании, напротив, расширили перечень оснований для вынужденного возврата даже по невозвратным тарифам. Как отмечают эксперты, рынок становится более сбалансированным, но пассажирам по-прежнему стоит внимательно читать условия до покупки.РЖД: окно бесплатной сдачиС 1 сентября 2026 года РЖД разрешила дистанционный возврат билетов на электрички с указанием места. Как пояснил агентству "Прайм" аналитик центра АПКАП Михаил Абасов, "больше двух часов до отправления — полная стоимость за вычетом сбора, меньше — половина. Это отдельный порядок для пригородного сообщения".Для поездов дальнего следования сохраняется сетка, действовавшая и ранее: более чем за восемь часов до отправления возвращаются проезд и плацкарта. От восьми до двух часов — плацкарта наполовину, менее чем за два часа — только проезд. При этом ФАС утвердила приказ (№ 616/26 от 03.08.2026), который позволяет перевозчикам устанавливать сбор за возврат самостоятельно, но не более 10% от стоимости билета. Он тоже действует с сентября."На поездах окно почти бесплатной сдачи еще держится", — констатирует Абасов. Однако он предупреждает: на невозвратном тарифе этой сетки нет, а претензионный возврат оформляется только в кассе станции отправления в течение пяти суток после отъезда поезда."Передумал" не работаетНа воздушном транспорте ситуация иная. Правовую основу невозвратных тарифов задает статья 108 Воздушного кодекса, а приказ Минтранса № 341 с 1 марта 2026 года обязал перевозчика до оплаты сообщать пассажиру, возвратный билет или нет и сколько удержат за отказ."Пассажир платит меньше и берет на себя риск потерять сумму, если просто изменил планы, — поясняет Абасов. — Добровольный отказ права на возврат не дает. Вынужденный — болезнь, смерть близкого, отмена или задержка рейса — дает, если есть документ и соблюден срок". Конституционный суд еще в 2025 году указал, что явно обременительные условия могут оцениваться в пользу пассажира, добавил эксперт.Повышение штрафа "Аэрофлота" за добровольный возврат — с 2800 до 3500 рублей на внутренних рейсах и с 46 до 55 евро на международных (с 28 апреля 2025 года) — эксперты объясняют инфляцией. "В предыдущий раз эта сумма менялась в 2022 году, поэтому повышение вполне объяснимо", — говорит заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.Три управы на перевозчикаСуды за два года не отменили конструкцию невозвратного тарифа, но отрезали перевозчику три способа спрятаться за ним. Первый — "документ не тот": справка должна подтверждать противопоказание к поездке на конкретную дату, а не фиксировать визит к врачу. Второй — "скрытый маршрут", когда пассажир покупает составной билет, а компания заявляет, что рейсы проданы порознь. Третий — ситуация, когда об условии не сказали понятно в момент оплаты."Суды смотрят не на галочку, а на то, мог ли человек понять, что передумать уже нельзя", — подчеркивает Абасов. Показательный случай произошел в июне 2026 года: мировой судья в Петербурге взыскал с "Аэрофлота" 27 636 рублей за сегмент Петербург — Минеральные Воды, 5 тысяч морального вреда и штраф 16 318 рублей. Рейс сняли режимом "Ковер", тариф был невозвратный, но суд посчитал отмену нарушением договора со стороны перевозчика.Что это значит для пассажираГлавный вывод экспертов: выигрывает не тот, кто взял самую низкую цифру на экране, а тот, у кого до оплаты видно три вещи — возвратный билет или нет, сколько удержат за отказ до и после установленного срока, и в одном ли бронировании собрана стыковка."Покупка заранее — за два месяца по России и за несколько месяцев в случае дальнего зарубежья — все еще выгоднее. А вот вариантов использовать "вторники" или другие дни, когда традиционно билеты дешевле, уже нет: динамическое ценообразование не допускает таких преимуществ", — говорит Цыганов. В этих условиях невозвратный тариф становится рискованным, так как требует долгосрочного планирования.Дифференцированный сбор за возврат, который предлагает Общероссийское объединение пассажиров (низкий — за 7+ дней, повышенный — от недели до суток, высокий — менее чем за 24 часа), Цыганов считает более целесообразным: "Он лучше учитывает экономику и дисциплинирует стороны. Пассажира — в части планирования поездки и возможного оппортунизма, когда бронируют на всякий случай и сдают билет в последний момент. Перевозчика — в отношении возможного изменения условий на этот и последующие рейсы".При этом директор Международного аналитического центра устойчивого развития туризма РУДН, эксперт РАН Христофор Константиниди напоминает: "В случае с железной дорогой невозвратные тарифы надежнее, чем на авиасообщении: процент задержек значительно меньше, а отмены поездов крайне редки. Поэтому такие тарифы стимулируют рост пассажиропотока".Риски цифрового возвратаОтдельная тема — дистанционный возврат билетов на электрички. Цыганов предупреждает: "Из-за сбоя в системе или проблем со связью можно потерять компенсацию частично или полностью. Нужно делать фото зависшего приложения с указанием времени и после выяснять, на чьей стороне произошла ошибка. Это может быть не только РЖД, но и агрегатор, и банк, и компания, предоставляющая услуги связи". Если признаков форс-мажора нет, придется готовить претензию и, скорее всего, взыскивать компенсацию в судебном порядке.
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Нелли Хамула
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бизнес, петербург, минеральные воды, александр цыганов, ржд, аэрофлот, конституционный суд, билеты, билеты на поезд
Бизнес, Петербург, Минеральные Воды, Александр Цыганов, РЖД, Аэрофлот, Конституционный суд, билеты, билеты на поезд
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ, Нелли Хамула. Правила возврата билетов на транспорте в 2026 году претерпели существенные изменения. РЖД с 1 сентября упростила дистанционный возврат билетов на пригородные поезда, а Федеральная антимонопольная служба утвердила ограничение сбора за возврат железнодорожных билетов 10% от стоимости. Авиакомпании, напротив, расширили перечень оснований для вынужденного возврата даже по невозвратным тарифам. Как отмечают эксперты, рынок становится более сбалансированным, но пассажирам по-прежнему стоит внимательно читать условия до покупки.
РЖД: окно бесплатной сдачи
С 1 сентября 2026 года РЖД разрешила дистанционный возврат билетов на электрички с указанием места. Как пояснил агентству "Прайм" аналитик центра АПКАП Михаил Абасов, "больше двух часов до отправления — полная стоимость за вычетом сбора, меньше — половина. Это отдельный порядок для пригородного сообщения".
Для РЖД предложили тарифы на билеты в купе для организованных групп детей
Для поездов дальнего следования сохраняется сетка, действовавшая и ранее: более чем за восемь часов до отправления возвращаются проезд и плацкарта. От восьми до двух часов — плацкарта наполовину, менее чем за два часа — только проезд. При этом ФАС утвердила приказ (№ 616/26 от 03.08.2026), который позволяет перевозчикам устанавливать сбор за возврат самостоятельно, но не более 10% от стоимости билета. Он тоже действует с сентября.
"На поездах окно почти бесплатной сдачи еще держится", — констатирует Абасов. Однако он предупреждает: на невозвратном тарифе этой сетки нет, а претензионный возврат оформляется только в кассе станции отправления в течение пяти суток после отъезда поезда.
На воздушном транспорте ситуация иная. Правовую основу невозвратных тарифов задает статья 108 Воздушного кодекса, а приказ Минтранса № 341 с 1 марта 2026 года обязал перевозчика до оплаты сообщать пассажиру, возвратный билет или нет и сколько удержат за отказ.
"Пассажир платит меньше и берет на себя риск потерять сумму, если просто изменил планы, — поясняет Абасов. — Добровольный отказ права на возврат не дает. Вынужденный — болезнь, смерть близкого, отмена или задержка рейса — дает, если есть документ и соблюден срок".
Конституционный суд
еще в 2025 году указал, что явно обременительные условия могут оцениваться в пользу пассажира, добавил эксперт.
Повышение штрафа "Аэрофлота
" за добровольный возврат — с 2800 до 3500 рублей на внутренних рейсах и с 46 до 55 евро на международных (с 28 апреля 2025 года) — эксперты объясняют инфляцией. "В предыдущий раз эта сумма менялась в 2022 году, поэтому повышение вполне объяснимо", — говорит заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов
.
Три управы на перевозчика
Суды за два года не отменили конструкцию невозвратного тарифа, но отрезали перевозчику три способа спрятаться за ним. Первый — "документ не тот": справка должна подтверждать противопоказание к поездке на конкретную дату, а не фиксировать визит к врачу. Второй — "скрытый маршрут", когда пассажир покупает составной билет, а компания заявляет, что рейсы проданы порознь. Третий — ситуация, когда об условии не сказали понятно в момент оплаты.
"Суды смотрят не на галочку, а на то, мог ли человек понять, что передумать уже нельзя", — подчеркивает Абасов. Показательный случай произошел в июне 2026 года: мировой судья в Петербурге
взыскал с "Аэрофлота" 27 636 рублей за сегмент Петербург — Минеральные Воды
, 5 тысяч морального вреда и штраф 16 318 рублей. Рейс сняли режимом "Ковер", тариф был невозвратный, но суд посчитал отмену нарушением договора со стороны перевозчика.
Что это значит для пассажира
Главный вывод экспертов: выигрывает не тот, кто взял самую низкую цифру на экране, а тот, у кого до оплаты видно три вещи — возвратный билет или нет, сколько удержат за отказ до и после установленного срока, и в одном ли бронировании собрана стыковка.
"Покупка заранее — за два месяца по России и за несколько месяцев в случае дальнего зарубежья — все еще выгоднее. А вот вариантов использовать "вторники" или другие дни, когда традиционно билеты дешевле, уже нет: динамическое ценообразование не допускает таких преимуществ", — говорит Цыганов. В этих условиях невозвратный тариф становится рискованным, так как требует долгосрочного планирования.
Назван самый дешевый железнодорожный билет, проданный этим летом
Дифференцированный сбор за возврат, который предлагает Общероссийское объединение пассажиров (низкий — за 7+ дней, повышенный — от недели до суток, высокий — менее чем за 24 часа), Цыганов считает более целесообразным: "Он лучше учитывает экономику и дисциплинирует стороны. Пассажира — в части планирования поездки и возможного оппортунизма, когда бронируют на всякий случай и сдают билет в последний момент. Перевозчика — в отношении возможного изменения условий на этот и последующие рейсы".
При этом директор Международного аналитического центра устойчивого развития туризма РУДН
, эксперт РАН
Христофор Константиниди напоминает: "В случае с железной дорогой невозвратные тарифы надежнее, чем на авиасообщении: процент задержек значительно меньше, а отмены поездов крайне редки. Поэтому такие тарифы стимулируют рост пассажиропотока".
Отдельная тема — дистанционный возврат билетов на электрички. Цыганов предупреждает: "Из-за сбоя в системе или проблем со связью можно потерять компенсацию частично или полностью. Нужно делать фото зависшего приложения с указанием времени и после выяснять, на чьей стороне произошла ошибка. Это может быть не только РЖД, но и агрегатор, и банк, и компания, предоставляющая услуги связи". Если признаков форс-мажора нет, придется готовить претензию и, скорее всего, взыскивать компенсацию в судебном порядке.