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Московская биржа начинает торги расчетным фьючерсным контрактом

Московская биржа начинает торги расчетным фьючерсным контрактом - 24.09.2026, ПРАЙМ

Московская биржа начинает торги расчетным фьючерсным контрактом

Московская биржа со вторника начинает торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс ключевой ставки Центробанка, говорится в сообщении торговой площадки. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T10:16+0300

2026-09-24T10:16+0300

2026-09-24T10:17+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Московская биржа со вторника начинает торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс ключевой ставки Центробанка, говорится в сообщении торговой площадки."С 29 сентября 2026 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетным фьючерсным контрактом на индекс ключевой ставки", - говорится в сообщении.Новый инструмент ориентирован на широкий круг участников рынка - финансовые компании и их корпоративные клиенты получат удобный способ управления процентным риском в рамках биржи, а частные инвесторы смогут реализовывать торговые стратегии, основанные на ожиданиях изменений ключевой ставки Банка России, добавляет торговая площадкаКод контракта - KEYRATE, короткий код - KK. Котировка ведется в пунктах. Дата и время экспирации - 19.00 в плановые даты заседаний Банка России. Одновременно к торгам будут допущены два контракта с ближайшими сроками исполнения."Расчет Индекса ключевой ставки стартовал 24 августа 2026 года. Значение индикатора определяется на основании информации о значениях ключевой ставки, установленных в даты проведения заседаний совета директоров Банка России, а также в период между датами проведения заседаний. Значения индекса публикуются каждый рабочий день один раз в день не позднее 17.00", - напоминает биржа.

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рынок, торги, банк россии