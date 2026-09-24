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Силуанов рассказал о дефиците бюджета в 2027 году
Силуанов рассказал о дефиците бюджета в 2027 году - 24.09.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о дефиците бюджета в 2027 году
Дефицит бюджета России в следующие три года будет составлять примерно 2%, в 2027 году он заложен на уровне 2,2% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:24+0300
2026-09-24T16:24+0300
2026-09-24T16:24+0300
россия
финансы
антон силуанов
бюджет
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Дефицит бюджета России в следующие три года будет составлять примерно 2%, в 2027 году он заложен на уровне 2,2% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов. Правительство России на заседании в четверг рассмотрело проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. "Дефицит бюджета определен порядка 2% на предстоящие три года, в 2027 году дефицит бюджета составит 2,2% от ВВП", - сказал он, выступая на заседании правительства.
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россия, финансы, антон силуанов, бюджет
РОССИЯ, Финансы, Антон Силуанов, бюджет
Силуанов рассказал о дефиците бюджета в 2027 году
Силуанов: дефицит бюджета России на 2027 год составит 2,2% ВВП
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Дефицит бюджета России в следующие три года будет составлять примерно 2%, в 2027 году он заложен на уровне 2,2% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Правительство России на заседании в четверг рассмотрело проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
"Дефицит бюджета определен порядка 2% на предстоящие три года, в 2027 году дефицит бюджета составит 2,2% от ВВП", - сказал он, выступая на заседании правительства.