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Силуанов рассказал о дефиците бюджета в 2027 году

Силуанов рассказал о дефиците бюджета в 2027 году - 24.09.2026, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о дефиците бюджета в 2027 году

Дефицит бюджета России в следующие три года будет составлять примерно 2%, в 2027 году он заложен на уровне 2,2% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:24+0300

2026-09-24T16:24+0300

2026-09-24T16:24+0300

россия

финансы

антон силуанов

бюджет

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Дефицит бюджета России в следующие три года будет составлять примерно 2%, в 2027 году он заложен на уровне 2,2% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов. Правительство России на заседании в четверг рассмотрело проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. "Дефицит бюджета определен порядка 2% на предстоящие три года, в 2027 году дефицит бюджета составит 2,2% от ВВП", - сказал он, выступая на заседании правительства.

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россия, финансы, антон силуанов, бюджет