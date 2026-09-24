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Силуанов назвал главный приоритет бюджета

Силуанов назвал главный приоритет бюджета - 24.09.2026, ПРАЙМ

Силуанов назвал главный приоритет бюджета

Выполнение социальных обязательств является первым приоритетом бюджета России на 2027-2029 годы, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:26+0300

2026-09-24T16:26+0300

2026-09-24T16:26+0300

финансы

россия

антон силуанов

бюджет

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Выполнение социальных обязательств является первым приоритетом бюджета России на 2027-2029 годы, заявил министр финансов Антон Силуанов. Среди ключевых приоритетов проекта бюджета на предстоящую трехлетку он назвал исполнение социальных обязательств государства, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, поддержку участников СВО и их семей, обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. "Выполнение социальных обязательств - это первый приоритет, предусмотрены индексация пенсий и пособий", - сказал он, выступая на заседании правительства. Правительство России на заседании в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.

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финансы, россия, антон силуанов, бюджет