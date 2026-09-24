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Правительство одобрило проект бюджета России на 2027-2029 годы
Правительство одобрило проект бюджета России на 2027-2029 годы - 24.09.2026, ПРАЙМ
Правительство одобрило проект бюджета России на 2027-2029 годы
Правительство одобрило проект бюджета России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, сообщили в пресс-службе кабмина. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T19:38+0300
2026-09-24T19:38+0300
2026-09-24T19:38+0300
россия
михаил мишустин
антон силуанов
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство одобрило проект бюджета России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, сообщили в пресс-службе кабмина. "Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов одобрен на заседании правительства", - сказано в сообщении. Там добавляется, что ключевыми приоритетами проекта бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей, расходы запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей, сообщил ранее в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин. В результате дефицит бюджета составит 2,2% ВВП по итогам следующего года, отметил министр финансов Антон Силуанов.
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россия, михаил мишустин, антон силуанов
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Антон Силуанов
Правительство одобрило проект бюджета России на 2027-2029 годы
Правительство одобрило проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Правительство одобрило проект бюджета России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов одобрен на заседании правительства", - сказано в сообщении.
Там добавляется, что ключевыми приоритетами проекта бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
Доходы федерального бюджета в 2027 году составят 43,3 триллиона рублей, расходы запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей, сообщил ранее в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин
. В результате дефицит бюджета составит 2,2% ВВП по итогам следующего года, отметил министр финансов Антон Силуанов
.