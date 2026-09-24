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Чернышенко рассказал о подготовке к олимпиаде по финансовой грамотности

Чернышенко рассказал о подготовке к олимпиаде по финансовой грамотности - 24.09.2026, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о подготовке к олимпиаде по финансовой грамотности

Порядка 700 ребят из более 40 стран примут участие в Международной олимпиаде по финансовой грамотности, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T14:10+0300

2026-09-24T14:10+0300

2026-09-24T14:13+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Порядка 700 ребят из более 40 стран примут участие в Международной олимпиаде по финансовой грамотности, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Под его председательством состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности. Финальный этап VI Олимпиады состоится с 27 сентября по 2 октября в Красноярске. "В этом году на заключительные состязания приедут порядка 700 ребят из более 40 государств. Мы выходим на финишную прямую подготовки", - сказал Чернышенко, его слова приводит пресс-служба кабмина. Он отметил, что второй год подряд Красноярск принимает финал Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проходит по поручению президента Владимира Путина. "Наша задача - сделать так, чтобы участники чувствовали себя комфортно и им ничто не мешало продемонстрировать свои знания и умения на высоком уровне", - добавил вице-премьер. В свою очередь директор Росфинмониторигна Юрий Чиханчин отметил, что география олимпиады расширяется. Так, в этом году впервые ожидается визит победителей национальных олимпиад из Йемена, Камеруна, Ливии, Сенегала, Судана, Того, Туниса и Чада. На полях финальной недели пройдет и стратегическая сессия Россия-Африка. "Для подготовки ребят к победе запущены летние и зимние школы по финансовой безопасности, созданы центры подготовки сборных школьников из разных стран на площадке СФУ в Красноярске", - сказал он. Глава ведомства также обратил внимание на центральную тему финальной недели, которая связана с применением искусственного интеллекта в сфере финансовой безопасности и рисками, связанными с развитием ИИ. Для участников организовано более 100 мероприятий, среди них панельные дискуссии, мастер-классы и встречи с экспертами. Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента и правительства России. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд образовательных организаций. Победителям и призерам предоставляются дополнительные права при поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и организациях-партнерах.

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россия, красноярск, йемен, ливия, дмитрий чернышенко, владимир путин, юрий чиханчин, росфинмониторинг, минобрнауки, минпросвещения