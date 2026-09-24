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Чернышенко рассказал о подготовке к олимпиаде по финансовой грамотности - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Чернышенко рассказал о подготовке к олимпиаде по финансовой грамотности
Чернышенко рассказал о подготовке к олимпиаде по финансовой грамотности - 24.09.2026, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал о подготовке к олимпиаде по финансовой грамотности
Порядка 700 ребят из более 40 стран примут участие в Международной олимпиаде по финансовой грамотности, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T14:10+0300
2026-09-24T14:13+0300
россия
красноярск
йемен
ливия
дмитрий чернышенко
владимир путин
юрий чиханчин
росфинмониторинг
минобрнауки
минпросвещения
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Порядка 700 ребят из более 40 стран примут участие в Международной олимпиаде по финансовой грамотности, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Под его председательством состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности. Финальный этап VI Олимпиады состоится с 27 сентября по 2 октября в Красноярске. "В этом году на заключительные состязания приедут порядка 700 ребят из более 40 государств. Мы выходим на финишную прямую подготовки", - сказал Чернышенко, его слова приводит пресс-служба кабмина. Он отметил, что второй год подряд Красноярск принимает финал Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проходит по поручению президента Владимира Путина. "Наша задача - сделать так, чтобы участники чувствовали себя комфортно и им ничто не мешало продемонстрировать свои знания и умения на высоком уровне", - добавил вице-премьер. В свою очередь директор Росфинмониторигна Юрий Чиханчин отметил, что география олимпиады расширяется. Так, в этом году впервые ожидается визит победителей национальных олимпиад из Йемена, Камеруна, Ливии, Сенегала, Судана, Того, Туниса и Чада. На полях финальной недели пройдет и стратегическая сессия Россия-Африка. "Для подготовки ребят к победе запущены летние и зимние школы по финансовой безопасности, созданы центры подготовки сборных школьников из разных стран на площадке СФУ в Красноярске", - сказал он. Глава ведомства также обратил внимание на центральную тему финальной недели, которая связана с применением искусственного интеллекта в сфере финансовой безопасности и рисками, связанными с развитием ИИ. Для участников организовано более 100 мероприятий, среди них панельные дискуссии, мастер-классы и встречи с экспертами. Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента и правительства России. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд образовательных организаций. Победителям и призерам предоставляются дополнительные права при поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и организациях-партнерах.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
россия, красноярск, йемен, ливия, дмитрий чернышенко, владимир путин, юрий чиханчин, росфинмониторинг, минобрнауки, минпросвещения
РОССИЯ, Красноярск, ЙЕМЕН, ЛИВИЯ, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения
14:10 24.09.2026 (обновлено: 14:13 24.09.2026)
 
Чернышенко рассказал о подготовке к олимпиаде по финансовой грамотности

Чернышенко: около 700 ребят из более 40 стран примут участие в олимпиаде по финграмотности

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Порядка 700 ребят из более 40 стран примут участие в Международной олимпиаде по финансовой грамотности, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Под его председательством состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности. Финальный этап VI Олимпиады состоится с 27 сентября по 2 октября в Красноярске.
"В этом году на заключительные состязания приедут порядка 700 ребят из более 40 государств. Мы выходим на финишную прямую подготовки", - сказал Чернышенко, его слова приводит пресс-служба кабмина.
Он отметил, что второй год подряд Красноярск принимает финал Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая проходит по поручению президента Владимира Путина.
"Наша задача - сделать так, чтобы участники чувствовали себя комфортно и им ничто не мешало продемонстрировать свои знания и умения на высоком уровне", - добавил вице-премьер.
В свою очередь директор Росфинмониторигна Юрий Чиханчин отметил, что география олимпиады расширяется. Так, в этом году впервые ожидается визит победителей национальных олимпиад из Йемена, Камеруна, Ливии, Сенегала, Судана, Того, Туниса и Чада. На полях финальной недели пройдет и стратегическая сессия Россия-Африка.
"Для подготовки ребят к победе запущены летние и зимние школы по финансовой безопасности, созданы центры подготовки сборных школьников из разных стран на площадке СФУ в Красноярске", - сказал он.
Глава ведомства также обратил внимание на центральную тему финальной недели, которая связана с применением искусственного интеллекта в сфере финансовой безопасности и рисками, связанными с развитием ИИ.
Для участников организовано более 100 мероприятий, среди них панельные дискуссии, мастер-классы и встречи с экспертами.
Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента и правительства России. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд образовательных организаций.
Победителям и призерам предоставляются дополнительные права при поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и организациях-партнерах.
 
РОССИЯКрасноярскЙЕМЕНЛИВИЯДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинЮрий ЧиханчинРосфинмониторингМинобрнаукиМинпросвещения
 
 
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