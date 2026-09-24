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Число заявок на пособие по безработице в США снизилось на тысячу за неделю

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось на тысячу за неделю - 24.09.2026, ПРАЙМ

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось на тысячу за неделю

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 сентября, снизилось на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T15:50+0300

2026-09-24T15:50+0300

2026-09-24T16:28+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 сентября, снизилось на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 198 тысяч - до 197 тысяч, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя до 201 тысячи с первоначального изначального уровня предшествующей недели в 196 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 1 750 с пересмотренного уровня предшествующей недели - до 202 250 заявок.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 сентября, снизилось на 2 тысячи к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,719 миллиона.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

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общество , мировая экономика, сша