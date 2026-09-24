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Доходность 30-летних гособлигаций США подскочила до максимума с 2004 года

Доходность 30-летних гособлигаций США подскочила до максимума с 2004 года - 24.09.2026, ПРАЙМ

Доходность 30-летних гособлигаций США подскочила до максимума с 2004 года

Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня более чем за 22 года, свидетельствуют данные торгов. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:31+0300

2026-09-24T11:31+0300

2026-09-24T11:31+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня более чем за 22 года, свидетельствуют данные торгов. Доходность тридцатилетних US Treasuries на 10.29 мск растет до 5,412% с уровня прошлого закрытия в 5,402%. Максимально показатель составил в четверг 5,42%, что стало самым высоким значением с 14 июня 2004 года.

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рынок, мировая экономика, сша