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Доходность 30-летних гособлигаций США подскочила до максимума с 2004 года - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Доходность 30-летних гособлигаций США подскочила до максимума с 2004 года
Доходность 30-летних гособлигаций США подскочила до максимума с 2004 года - 24.09.2026, ПРАЙМ
Доходность 30-летних гособлигаций США подскочила до максимума с 2004 года
Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня более чем за 22 года, свидетельствуют данные торгов. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:31+0300
2026-09-24T11:31+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня более чем за 22 года, свидетельствуют данные торгов. Доходность тридцатилетних US Treasuries на 10.29 мск растет до 5,412% с уровня прошлого закрытия в 5,402%. Максимально показатель составил в четверг 5,42%, что стало самым высоким значением с 14 июня 2004 года.
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рынок, мировая экономика, сша
Рынок, Мировая экономика, США
11:31 24.09.2026
 
Доходность 30-летних гособлигаций США подскочила до максимума с 2004 года

Доходность US Treasuries достигла самого высокого уровня более чем за 22 года

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Доходность тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) достигла самого высокого уровня более чем за 22 года, свидетельствуют данные торгов.
Доходность тридцатилетних US Treasuries на 10.29 мск растет до 5,412% с уровня прошлого закрытия в 5,402%.
Максимально показатель составил в четверг 5,42%, что стало самым высоким значением с 14 июня 2004 года.
 
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