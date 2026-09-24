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Доходы ФОМС в 2027 году вырастут до пяти триллионов рублей

Доходы ФОМС в 2027 году вырастут до пяти триллионов рублей - 24.09.2026, ПРАЙМ

Доходы ФОМС в 2027 году вырастут до пяти триллионов рублей

Доходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 2027 году запланированы в объеме свыше 5 триллионов рублей, что на 6,9% выше... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:21+0300

2026-09-24T17:21+0300

2026-09-24T17:40+0300

финансы

минздрав рф

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Доходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 2027 году запланированы в объеме свыше 5 триллионов рублей, что на 6,9% выше показателя текущего года, сообщили в четверг в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ. "Доходы на 2027 год запланированы в объеме 5 037,8 миллиардов рублей – это на 6,9 % (325,2 миллиардов рублей) выше показателя 2026 года", - сообщили в пресс-службе.Согласно сообщению, в последующие годы динамика сохранится: в 2028 году доходы увеличатся еще на 7,2%, а в 2029 году – на 4,8%.

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финансы, минздрав рф