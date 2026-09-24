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МЭР прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2026 году в 79,5 рубля - 24.09.2026, ПРАЙМ
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МЭР прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2026 году в 79,5 рубля
МЭР прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2026 году в 79,5 рубля - 24.09.2026, ПРАЙМ
МЭР прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2026 году в 79,5 рубля
Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2026 году на уровне 79,5 рубля за доллар, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:17+0300
2026-09-24T16:17+0300
рынок
россия
максим решетников
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2026 году на уровне 79,5 рубля за доллар, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Среднегодовой курс в 2026 году оцениваем в 79,5 рубля за доллар - за счет более крепкого рубля во втором и третьем кварталах", - сказал Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. В майской версии прогноза министерство ожидало, что среднегодовой курс доллара в 2026 году сложится на уровне 81,5 рубля за доллар. "На 2027–2029 годы сохраняем прогноз постепенного ослабления рубля", - добавил Решетников.
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рынок, россия, максим решетников
Рынок, РОССИЯ, Максим Решетников
16:17 24.09.2026
 
МЭР прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2026 году в 79,5 рубля

МЭР прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2026 году на уровне 79,5 рубля за доллар

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2026 году на уровне 79,5 рубля за доллар, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Среднегодовой курс в 2026 году оцениваем в 79,5 рубля за доллар - за счет более крепкого рубля во втором и третьем кварталах", - сказал Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
В майской версии прогноза министерство ожидало, что среднегодовой курс доллара в 2026 году сложится на уровне 81,5 рубля за доллар.
"На 2027–2029 годы сохраняем прогноз постепенного ослабления рубля", - добавил Решетников.
 
РынокРОССИЯМаксим Решетников
 
 
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