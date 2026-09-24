https://1prime.ru/20260924/dollar-873649669.html

Минэкономразвития сохранило прогноз среднего курса доллара в 2027 году

Минэкономразвития сохранило прогноз среднего курса доллара в 2027 году - 24.09.2026, ПРАЙМ

Минэкономразвития сохранило прогноз среднего курса доллара в 2027 году

Минэкономразвития РФ сохранило прогноз среднего курса доллара в 2027 году на уровне 87,4 рубля за доллар, в 2028 году - 92 рубля, в 2029 году - 96 рублей,... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T16:28+0300

2026-09-24T16:28+0300

2026-09-24T16:28+0300

россия

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873649669.jpg?1790256517

МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ сохранило прогноз среднего курса доллара в 2027 году на уровне 87,4 рубля за доллар, в 2028 году - 92 рубля, в 2029 году - 96 рублей, сообщил журналистам представитель министерства. Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Прогноз, в частности, исходит из того, что среднегодовой курс доллара на 2026 год составит 79,5 рубля за доллар (весной министерство прогнозировало его на уровне с 81,5 рубля за доллар). При этом параметры показателя на 2027-2029 годы остались прежними.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, максим решетников