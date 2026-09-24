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Минэкономразвития сохранило прогноз среднего курса доллара в 2027 году
Минэкономразвития сохранило прогноз среднего курса доллара в 2027 году - 24.09.2026, ПРАЙМ
Минэкономразвития сохранило прогноз среднего курса доллара в 2027 году
Минэкономразвития РФ сохранило прогноз среднего курса доллара в 2027 году на уровне 87,4 рубля за доллар, в 2028 году - 92 рубля, в 2029 году - 96 рублей,... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T16:28+0300
2026-09-24T16:28+0300
2026-09-24T16:28+0300
россия
максим решетников
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ сохранило прогноз среднего курса доллара в 2027 году на уровне 87,4 рубля за доллар, в 2028 году - 92 рубля, в 2029 году - 96 рублей, сообщил журналистам представитель министерства. Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Прогноз, в частности, исходит из того, что среднегодовой курс доллара на 2026 год составит 79,5 рубля за доллар (весной министерство прогнозировало его на уровне с 81,5 рубля за доллар). При этом параметры показателя на 2027-2029 годы остались прежними.
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россия, максим решетников
РОССИЯ, Максим Решетников
Минэкономразвития сохранило прогноз среднего курса доллара в 2027 году
МЭР сохранило прогноз среднего курса доллара на 2027 год на уровне 87,4 рубля за доллар
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ сохранило прогноз среднего курса доллара в 2027 году на уровне 87,4 рубля за доллар, в 2028 году - 92 рубля, в 2029 году - 96 рублей, сообщил журналистам представитель министерства.
Ранее в четверг на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников
представил прогноз социально-экономического развития России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
Прогноз, в частности, исходит из того, что среднегодовой курс доллара на 2026 год составит 79,5 рубля за доллар (весной министерство прогнозировало его на уровне с 81,5 рубля за доллар). При этом параметры показателя на 2027-2029 годы остались прежними.