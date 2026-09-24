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Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать
Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать - 24.09.2026, ПРАЙМ
Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать
Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать за счет введения дополнительного портового сбора в объеме 20 рублей на тонну экспортного... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T09:21+0300
2026-09-24T09:21+0300
2026-09-24T09:21+0300
бизнес
сельское хозяйство
арктика
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать за счет введения дополнительного портового сбора в объеме 20 рублей на тонну экспортного груза, следует из проекта постановления правительства РФ, разработанного Минтрансом России.
"Правительство Российской Федерации постановляет… установить, что судостроительная часть сбора, указанная в пункте 1 изменений, утвержденных настоящим постановлением, взимается, начиная с 1 января 2027 г", - говорится в документе.
Согласно документу, судостроительная часть портового инвестсбора будет направлена "на строительство и реконструкцию 5-го и 6-го серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и многофункционального судна атомно-технологического обслуживания".
"Размер судостроительной части сбора определяется исходя из требуемого размера судостроительной части сбора, составляющего 20,07 российских рублей за одну тонну экспортного груза", - говорится в документе.
Необходимость в дофинансировании связана с увеличением стоимости проводимых работ со 143 миллиардов рублей в 2022 году, до 225,6 миллиарда.
Уточняется, что за счет принятия соответствующего решения также предлагается покрыть стоимость строительства двух многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт.
Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время самые большие и мощные в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.
В настоящее время на Балтийском заводе ОСК продолжается строительство атомных ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград", "Сталинград", а также многофункционального судна атомного технологического обслуживания проекта 22770 "Владимир Воробьев".
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бизнес, сельское хозяйство, арктика, балтийский завод
Бизнес, Сельское хозяйство, АРКТИКА, Балтийский завод
Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать
Правительство предложило профинансировать достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград"
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать за счет введения дополнительного портового сбора в объеме 20 рублей на тонну экспортного груза, следует из проекта постановления правительства РФ, разработанного Минтрансом России.
"Правительство Российской Федерации постановляет… установить, что судостроительная часть сбора, указанная в пункте 1 изменений, утвержденных настоящим постановлением, взимается, начиная с 1 января 2027 г", - говорится в документе.
Согласно документу, судостроительная часть портового инвестсбора будет направлена "на строительство и реконструкцию 5-го и 6-го серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и многофункционального судна атомно-технологического обслуживания".
"Размер судостроительной части сбора определяется исходя из требуемого размера судостроительной части сбора, составляющего 20,07 российских рублей за одну тонну экспортного груза", - говорится в документе.
Необходимость в дофинансировании связана с увеличением стоимости проводимых работ со 143 миллиардов рублей в 2022 году, до 225,6 миллиарда.
Уточняется, что за счет принятия соответствующего решения также предлагается покрыть стоимость строительства двух многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт.
Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время самые большие и мощные в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.
В настоящее время на Балтийском заводе ОСК продолжается строительство атомных ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград", "Сталинград", а также многофункционального судна атомного технологического обслуживания проекта 22770 "Владимир Воробьев".