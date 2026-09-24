Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/dostrojka-873622405.html
Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать
Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать - 24.09.2026, ПРАЙМ
Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать
Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать за счет введения дополнительного портового сбора в объеме 20 рублей на тонну экспортного... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T09:21+0300
2026-09-24T09:21+0300
бизнес
сельское хозяйство
арктика
балтийский завод
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873622405.jpg?1790230891
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать за счет введения дополнительного портового сбора в объеме 20 рублей на тонну экспортного груза, следует из проекта постановления правительства РФ, разработанного Минтрансом России. "Правительство Российской Федерации постановляет… установить, что судостроительная часть сбора, указанная в пункте 1 изменений, утвержденных настоящим постановлением, взимается, начиная с 1 января 2027 г", - говорится в документе. Согласно документу, судостроительная часть портового инвестсбора будет направлена "на строительство и реконструкцию 5-го и 6-го серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и многофункционального судна атомно-технологического обслуживания". "Размер судостроительной части сбора определяется исходя из требуемого размера судостроительной части сбора, составляющего 20,07 российских рублей за одну тонну экспортного груза", - говорится в документе. Необходимость в дофинансировании связана с увеличением стоимости проводимых работ со 143 миллиардов рублей в 2022 году, до 225,6 миллиарда. Уточняется, что за счет принятия соответствующего решения также предлагается покрыть стоимость строительства двух многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт. Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время самые большие и мощные в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. В настоящее время на Балтийском заводе ОСК продолжается строительство атомных ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград", "Сталинград", а также многофункционального судна атомного технологического обслуживания проекта 22770 "Владимир Воробьев".
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сельское хозяйство, арктика, балтийский завод
Бизнес, Сельское хозяйство, АРКТИКА, Балтийский завод
09:21 24.09.2026
 
Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать

Правительство предложило профинансировать достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать за счет введения дополнительного портового сбора в объеме 20 рублей на тонну экспортного груза, следует из проекта постановления правительства РФ, разработанного Минтрансом России.
"Правительство Российской Федерации постановляет… установить, что судостроительная часть сбора, указанная в пункте 1 изменений, утвержденных настоящим постановлением, взимается, начиная с 1 января 2027 г", - говорится в документе.
Согласно документу, судостроительная часть портового инвестсбора будет направлена "на строительство и реконструкцию 5-го и 6-го серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и многофункционального судна атомно-технологического обслуживания".
"Размер судостроительной части сбора определяется исходя из требуемого размера судостроительной части сбора, составляющего 20,07 российских рублей за одну тонну экспортного груза", - говорится в документе.
Необходимость в дофинансировании связана с увеличением стоимости проводимых работ со 143 миллиардов рублей в 2022 году, до 225,6 миллиарда.
Уточняется, что за счет принятия соответствующего решения также предлагается покрыть стоимость строительства двух многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт.
Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время самые большие и мощные в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.
В настоящее время на Балтийском заводе ОСК продолжается строительство атомных ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград", "Сталинград", а также многофункционального судна атомного технологического обслуживания проекта 22770 "Владимир Воробьев".
 
БизнесСельское хозяйствоАРКТИКАБалтийский завод
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала