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Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать

Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать - 24.09.2026, ПРАЙМ

Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать

Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать за счет введения дополнительного портового сбора в объеме 20 рублей на тонну экспортного... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T09:21+0300

2026-09-24T09:21+0300

2026-09-24T09:21+0300

бизнес

сельское хозяйство

арктика

балтийский завод

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Достройку ледоколов "Ленинград" и "Сталинград" могут профинансировать за счет введения дополнительного портового сбора в объеме 20 рублей на тонну экспортного груза, следует из проекта постановления правительства РФ, разработанного Минтрансом России. "Правительство Российской Федерации постановляет… установить, что судостроительная часть сбора, указанная в пункте 1 изменений, утвержденных настоящим постановлением, взимается, начиная с 1 января 2027 г", - говорится в документе. Согласно документу, судостроительная часть портового инвестсбора будет направлена "на строительство и реконструкцию 5-го и 6-го серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и многофункционального судна атомно-технологического обслуживания". "Размер судостроительной части сбора определяется исходя из требуемого размера судостроительной части сбора, составляющего 20,07 российских рублей за одну тонну экспортного груза", - говорится в документе. Необходимость в дофинансировании связана с увеличением стоимости проводимых работ со 143 миллиардов рублей в 2022 году, до 225,6 миллиарда. Уточняется, что за счет принятия соответствующего решения также предлагается покрыть стоимость строительства двух многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт. Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время самые большие и мощные в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. В настоящее время на Балтийском заводе ОСК продолжается строительство атомных ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград", "Сталинград", а также многофункционального судна атомного технологического обслуживания проекта 22770 "Владимир Воробьев".

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бизнес, сельское хозяйство, арктика, балтийский завод