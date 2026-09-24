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Все рейсы из Тегерана в Дубай отменены
Все рейсы из Тегерана в Дубай отменены - 24.09.2026, ПРАЙМ
Все рейсы из Тегерана в Дубай отменены
Все рейсы из Тегерана в Дубай отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта Дубая. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T15:26+0300
2026-09-24T15:26+0300
2026-09-24T15:26+0300
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ДУБАЙ, 24 сен - ПРАЙМ. Все рейсы из Тегерана в Дубай отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта Дубая.
В среду аэропорт Дубая принял самолеты иранских авиакомпаний Qeshm Air, Varesh Airlines и Sepehran Airlines, однако на ближайшие два дня рейсы из Тегерана более не указаны в расписании прибытий.
Иранское агентство ISNA ранее передало, что все рейсы иранских авиакомпаний в ОАЭ отменены с четверга.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций.
В конце июня аэропорт Дубая возобновил прием самолетов иранских авиакомпаний впервые после начала вооруженного конфликта. Самолеты эмиратских авиакомпаний не выполняют полеты в Иран, однако частично используют его воздушное пространство над восточной частью страны.
В компании-операторе аэропортов Дубая Dubai Airports пока не ответили на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию.
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бизнес, мировая экономика, дубай, тегеран, оаэ, скотт бессент
Бизнес, Мировая экономика, Дубай, Тегеран, ОАЭ, Скотт Бессент
Все рейсы из Тегерана в Дубай отменены
Все рейсы из Тегерана в Дубай отменены
ДУБАЙ, 24 сен - ПРАЙМ. Все рейсы из Тегерана в Дубай отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта Дубая.
В среду аэропорт Дубая принял самолеты иранских авиакомпаний Qeshm Air, Varesh Airlines и Sepehran Airlines, однако на ближайшие два дня рейсы из Тегерана более не указаны в расписании прибытий.
Иранское агентство ISNA ранее передало, что все рейсы иранских авиакомпаний в ОАЭ отменены с четверга.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций.
В конце июня аэропорт Дубая возобновил прием самолетов иранских авиакомпаний впервые после начала вооруженного конфликта. Самолеты эмиратских авиакомпаний не выполняют полеты в Иран, однако частично используют его воздушное пространство над восточной частью страны.
В компании-операторе аэропортов Дубая Dubai Airports пока не ответили на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию.