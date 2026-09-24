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ЕБРР понизил прогноз роста экономики стран на 2026 год до 2,5%

ЕБРР понизил прогноз роста экономики стран на 2026 год до 2,5% - 24.09.2026, ПРАЙМ

ЕБРР понизил прогноз роста экономики стран на 2026 год до 2,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз среднего роста экономик охватываемых им стран на текущий год до 2,5% с 3,1%, ожидавшихся в... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T10:43+0300

2026-09-24T10:43+0300

2026-09-24T10:43+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз среднего роста экономик охватываемых им стран на текущий год до 2,5% с 3,1%, ожидавшихся в июне, а на следующий - повысил до 4% с 3,6%, говорится в прогнозе ЕБРР. ЕБРР основан в 1991 году, охватывает более 30 стран Европы, Азии, Южного и Восточного Средиземноморья. "Пересмотры во многом обусловлены глубоким экономическим спадом в Ираке, вызванным резким сокращением экспорта нефти, после чего должно последовать восстановление", - сообщает ЕБРР в прогнозе. Так, он был понижен на 10,5 процентных пункта, до снижения на 12%, а в следующем году ожидается рост экономики Ирака на 14%. Ожидания роста экономики Белоруссии на 2026 год были повышены до 1,3% с 1,1%, прогнозировавшихся в июне, на следующий – сохранены на уровне 1,5%. Прогнозы роста ВВП Казахстана остались на тех уровнях, что и в прошлом прогнозе - на 4,7% и 4,5% соответственно. Прогноз роста ВВП Египта снижен на 0,3 процентного пункта на текущий год, до 4,6%, на следующий – повышен на 0,1 процентного пункта, до 5%. В региональном разрезе прогнозы роста ВВП юго-восточной части ЕС (Болгария, Румыния) в 2026 и 2027 годах сохранены на июньских уровнях - на 0,5% и 2%. Отдельно прогнозы роста ВВП Болгарии были сохранены на текущий и следующий год - на 2,7% и 2,5%. ЕБРР также ожидает снижения экономики Румынии в 2026 году на 0,2% и последующего роста на 1,8% в следующем году. В Южном и Восточном Средиземноморье прогноз на текущий год был понижен на 3,2 процентного пункта, до снижения на 0,7%, а на следующий – повышен на 0,1 процентного пункта, до увеличения на 7,1%. Прогноз для стран Центральной Европы и Прибалтики был повышен на текущий год - до 2,9% с 2,8% в июньском докладе, при том, что на следующий год ожидания сохранены на уровне 2,5%. На текущий год наиболее заметно повышен прогноз роста экономики Словении (на 1,6 процентного пункта, до 3,6%); на следующий год прогноз роста ВВП страны остался без изменений (2,2%). Прогнозы роста экономики стран Восточной Европы и Кавказа были понижены: на текущий год до 2,5% с 2,8%, на следующий - до 3,1% c 3,9%. Ожидания роста экономики Украины – понижены до 1,5% в этом году и до 2,5% в 2027 году. Прогнозы роста ВВП Молдавии сохранены на уровнях прогнозируемых летом - 2,8% и 3,5% соответственно. При этом средний уровень инфляции стран ЕБРР стабилизировался на уровне примерно 6% после достижения максимума в 6,7% в апреле, а на долю энергоносителей приходится около четверти общего роста цен, указывает организация.

ирак

болгария

румыния

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мировая экономика, ирак, болгария, румыния, ебрр, ес