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Цены на газ в ЕС в сентябре почти вдвое превысили уровень февраля 2026 года

Цены на газ в ЕС в сентябре почти вдвое превысили уровень февраля 2026 года - 24.09.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в ЕС в сентябре почти вдвое превысили уровень февраля 2026 года

Цены на газ в Европе в сентябре почти вдвое превысили уровень февраля 2026 года перед началом конфликта на Ближнем Востоке, отмечают аналитики Европейского... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T10:24+0300

2026-09-24T10:24+0300

2026-09-24T10:24+0300

газ

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в сентябре почти вдвое превысили уровень февраля 2026 года перед началом конфликта на Ближнем Востоке, отмечают аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). "В сентябре 2026 года цена на газ в ЕС почти вдвое превысила доконфликтный уровень февраля 2026 года. Несмотря на столь значительное повышение, цена в сентябре 2026 года составляла примерно треть от пикового уровня сентября 2022 года, зафиксированного после начала конфликта на Украине, когда поставки российского трубопроводного газа в Европу резко сократились", - сообщают авторы доклада. Европейский союз сейчас закупает более половины своего СПГ в США, тогда как на долю Катара, который в 2015 году обеспечивал 43% поставок СПГ в ЕС, по состоянию на май текущего года приходилось 6%, приводят данные аналитики ЕБРР. Такая корректировка ограничила перебои в поставках, вызванные блокадой Ормузского пролива. Доля России в поставках СПГ вновь выросла примерно до 17% - примерно до уровня, на котором она находилась до 2022 года. Биржевые цены на газ в Европе были на пике в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года. Затем котировки заметно снизились, и к новому значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке в этом году. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в середине месяца, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров. А по последним данным лондонской биржи ICE, октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) по состоянию на 10.07 мск четверга находятся на уровне 880,7 доллара. Это рост на 3,6% от расчетной цены предыдущего торгового дня - 850,1 доллара за тысячу кубометров.

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газ, европа, ближний восток, украина, ес, ебрр, ice