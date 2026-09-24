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ЕБРР снизил прогноз роста экономики Турции на 2026 год

ЕБРР снизил прогноз роста экономики Турции на 2026 год - 24.09.2026, ПРАЙМ

ЕБРР снизил прогноз роста экономики Турции на 2026 год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста экономики Турции на текущий год с 3,5% до 3%, одновременно ожидая ускорения роста до 4% в... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T09:24+0300

2026-09-24T09:24+0300

2026-09-24T09:24+0300

мировая экономика

финансы

турция

ближний восток

ебрр

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АНКАРА, 24 сен - ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста экономики Турции на текущий год с 3,5% до 3%, одновременно ожидая ускорения роста до 4% в 2027 году. "ЕБРР пересмотрел прогноз роста экономики Турции на 2026 год с 3,5% до 3%", — говорится в опубликованном ЕБРР прогнозе, который привела деловая газета Dünya. Организация объяснила пересмотр в сторону понижения рядом факторов, включая высокую инфляцию, жесткие финансовые условия и ослабление внутреннего спроса. Дополнительное давление на макроэкономические перспективы оказывают последствия продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и снижение ценовой конкурентоспособности турецкого экспорта. При этом ЕБРР ожидает, что в следующем году темпы роста турецкой экономики ускорятся до 4%. Банк отметил, что устойчивый мир на Ближнем Востоке, усиление внешнего спроса и продолжение дисциплинированной монетарной политики могут поддержать инвестиции и создать условия для более быстрого экономического роста. Турция остается одним из ключевых направлений деятельности ЕБРР. Объем инвестиций организации в стране превышает 25 миллиардов евро, причем значительная часть вложений приходится на частный сектор.

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мировая экономика, финансы, турция, ближний восток, ебрр