Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕБРР снизил прогноз роста экономики Турции на 2026 год - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/ebrry-873622599.html
ЕБРР снизил прогноз роста экономики Турции на 2026 год
ЕБРР снизил прогноз роста экономики Турции на 2026 год - 24.09.2026, ПРАЙМ
ЕБРР снизил прогноз роста экономики Турции на 2026 год
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста экономики Турции на текущий год с 3,5% до 3%, одновременно ожидая ускорения роста до 4% в... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T09:24+0300
2026-09-24T09:24+0300
мировая экономика
финансы
турция
ближний восток
ебрр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873622599.jpg?1790231077
АНКАРА, 24 сен - ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста экономики Турции на текущий год с 3,5% до 3%, одновременно ожидая ускорения роста до 4% в 2027 году. "ЕБРР пересмотрел прогноз роста экономики Турции на 2026 год с 3,5% до 3%", — говорится в опубликованном ЕБРР прогнозе, который привела деловая газета Dünya. Организация объяснила пересмотр в сторону понижения рядом факторов, включая высокую инфляцию, жесткие финансовые условия и ослабление внутреннего спроса. Дополнительное давление на макроэкономические перспективы оказывают последствия продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и снижение ценовой конкурентоспособности турецкого экспорта. При этом ЕБРР ожидает, что в следующем году темпы роста турецкой экономики ускорятся до 4%. Банк отметил, что устойчивый мир на Ближнем Востоке, усиление внешнего спроса и продолжение дисциплинированной монетарной политики могут поддержать инвестиции и создать условия для более быстрого экономического роста. Турция остается одним из ключевых направлений деятельности ЕБРР. Объем инвестиций организации в стране превышает 25 миллиардов евро, причем значительная часть вложений приходится на частный сектор.
турция
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, финансы, турция, ближний восток, ебрр
Мировая экономика, Финансы, ТУРЦИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕБРР
09:24 24.09.2026
 
ЕБРР снизил прогноз роста экономики Турции на 2026 год

ЕБРР снизил прогноз роста экономики Турции на 2026 год с 3,5% до 3%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АНКАРА, 24 сен - ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста экономики Турции на текущий год с 3,5% до 3%, одновременно ожидая ускорения роста до 4% в 2027 году.
"ЕБРР пересмотрел прогноз роста экономики Турции на 2026 год с 3,5% до 3%", — говорится в опубликованном ЕБРР прогнозе, который привела деловая газета Dünya.
Организация объяснила пересмотр в сторону понижения рядом факторов, включая высокую инфляцию, жесткие финансовые условия и ослабление внутреннего спроса.
Дополнительное давление на макроэкономические перспективы оказывают последствия продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и снижение ценовой конкурентоспособности турецкого экспорта.
При этом ЕБРР ожидает, что в следующем году темпы роста турецкой экономики ускорятся до 4%.
Банк отметил, что устойчивый мир на Ближнем Востоке, усиление внешнего спроса и продолжение дисциплинированной монетарной политики могут поддержать инвестиции и создать условия для более быстрого экономического роста.
Турция остается одним из ключевых направлений деятельности ЕБРР. Объем инвестиций организации в стране превышает 25 миллиардов евро, причем значительная часть вложений приходится на частный сектор.
 
Мировая экономикаФинансыТУРЦИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕБРР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала