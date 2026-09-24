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ЕБРР снизил прогноз роста экономики Турции на 2026 год
ЕБРР снизил прогноз роста экономики Турции на 2026 год - 24.09.2026, ПРАЙМ
ЕБРР снизил прогноз роста экономики Турции на 2026 год
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста экономики Турции на текущий год с 3,5% до 3%, одновременно ожидая ускорения роста до 4% в... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T09:24+0300
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АНКАРА, 24 сен - ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста экономики Турции на текущий год с 3,5% до 3%, одновременно ожидая ускорения роста до 4% в 2027 году.
"ЕБРР пересмотрел прогноз роста экономики Турции на 2026 год с 3,5% до 3%", — говорится в опубликованном ЕБРР прогнозе, который привела деловая газета Dünya.
Организация объяснила пересмотр в сторону понижения рядом факторов, включая высокую инфляцию, жесткие финансовые условия и ослабление внутреннего спроса.
Дополнительное давление на макроэкономические перспективы оказывают последствия продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и снижение ценовой конкурентоспособности турецкого экспорта.
При этом ЕБРР ожидает, что в следующем году темпы роста турецкой экономики ускорятся до 4%.
Банк отметил, что устойчивый мир на Ближнем Востоке, усиление внешнего спроса и продолжение дисциплинированной монетарной политики могут поддержать инвестиции и создать условия для более быстрого экономического роста.
Турция остается одним из ключевых направлений деятельности ЕБРР. Объем инвестиций организации в стране превышает 25 миллиардов евро, причем значительная часть вложений приходится на частный сектор.
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мировая экономика, финансы, турция, ближний восток, ебрр
Мировая экономика, Финансы, ТУРЦИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕБРР
ЕБРР снизил прогноз роста экономики Турции на 2026 год
ЕБРР снизил прогноз роста экономики Турции на 2026 год с 3,5% до 3%
АНКАРА, 24 сен - ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста экономики Турции на текущий год с 3,5% до 3%, одновременно ожидая ускорения роста до 4% в 2027 году.
"ЕБРР пересмотрел прогноз роста экономики Турции на 2026 год с 3,5% до 3%", — говорится в опубликованном ЕБРР прогнозе, который привела деловая газета Dünya.
Организация объяснила пересмотр в сторону понижения рядом факторов, включая высокую инфляцию, жесткие финансовые условия и ослабление внутреннего спроса.
Дополнительное давление на макроэкономические перспективы оказывают последствия продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и снижение ценовой конкурентоспособности турецкого экспорта.
При этом ЕБРР ожидает, что в следующем году темпы роста турецкой экономики ускорятся до 4%.
Банк отметил, что устойчивый мир на Ближнем Востоке, усиление внешнего спроса и продолжение дисциплинированной монетарной политики могут поддержать инвестиции и создать условия для более быстрого экономического роста.
Турция остается одним из ключевых направлений деятельности ЕБРР. Объем инвестиций организации в стране превышает 25 миллиардов евро, причем значительная часть вложений приходится на частный сектор.