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ЕБРР понизил прогноз роста ВВП России по итогам 2027 года

ЕБРР понизил прогноз роста ВВП России по итогам 2027 года - 24.09.2026, ПРАЙМ

ЕБРР понизил прогноз роста ВВП России по итогам 2027 года

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз роста ВВП России по итогам текущего года до 0,5% с 0,8%, прогнозировавшихся в июне, говорится в | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T09:27+0300

2026-09-24T09:27+0300

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максим решетников

ебрр

банк россии

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз роста ВВП России по итогам текущего года до 0,5% с 0,8%, прогнозировавшихся в июне, говорится в пресс-релизе ЕБРР. Прогноз роста экономики страны на 2027 год также понижен - до 0,7% с 1%, ожидавшихся летом. В 2025 году рост ВВП России оценивался на уровне 1%. В начале сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что рост ВВП России по итогам года составит порядка 0,6%, это чуть выше весенней оценки Минэкономразвития. Согласно опубликованным весной Минэкономразвития сценарным условиям, министерство ожидало роста экономики на уровне 0,4%. В свою очередь Банк России в июле понизил прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 0-1% с апрельских ожиданий в 0,5-1,5%.

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максим решетников, ебрр, банк россии