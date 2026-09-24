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ЕБРР понизил прогноз роста ВВП России по итогам 2027 года
ЕБРР понизил прогноз роста ВВП России по итогам 2027 года - 24.09.2026, ПРАЙМ
ЕБРР понизил прогноз роста ВВП России по итогам 2027 года
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз роста ВВП России по итогам текущего года до 0,5% с 0,8%, прогнозировавшихся в июне, говорится в | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T09:27+0300
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максим решетников
ебрр
банк россии
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) понизил прогноз роста ВВП России по итогам текущего года до 0,5% с 0,8%, прогнозировавшихся в июне, говорится в пресс-релизе ЕБРР. Прогноз роста экономики страны на 2027 год также понижен - до 0,7% с 1%, ожидавшихся летом. В 2025 году рост ВВП России оценивался на уровне 1%. В начале сентября министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что рост ВВП России по итогам года составит порядка 0,6%, это чуть выше весенней оценки Минэкономразвития. Согласно опубликованным весной Минэкономразвития сценарным условиям, министерство ожидало роста экономики на уровне 0,4%. В свою очередь Банк России в июле понизил прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 0-1% с апрельских ожиданий в 0,5-1,5%.
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максим решетников, ебрр, банк россии
Максим Решетников, ЕБРР, Банк России
ЕБРР понизил прогноз роста ВВП России по итогам 2027 года
ЕБРР понизил прогноз роста ВВП России в 2027 году до 0,5% с 0,8%