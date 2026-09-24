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ЕБРР повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2026 году до 7,5%
ЕБРР повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2026 году до 7,5% - 24.09.2026, ПРАЙМ
ЕБРР повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2026 году до 7,5%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2026 году до 7,5% против 6,5%, прогнозировавшихся в июне, на фоне роста | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:10+0300
2026-09-24T11:10+0300
2026-09-24T11:10+0300
мировая экономика
узбекистан
шавкат мирзиеев
ебрр
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ТАШКЕНТ, 24 сен – ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2026 году до 7,5% против 6,5%, прогнозировавшихся в июне, на фоне роста торговли и денежных переводов, говорится в обновленном обзоре банка Regional Economic Prospects, опубликованном в четверг.
"По нашим прогнозам, рост реального ВВП Узбекистана составит 7,5% в 2026 году", - говорится в обзоре.
Банк при этом сохранил прогноз роста экономики Узбекистана в 2027 году – на 6%.
По оценке экспертов ЕБРР, пересмотр прогноза связан с ростом внешней торговли в первом полугодии на 7,4% и объема денежных переводов - на 13%.
По данным официальной статистики, ВВП Узбекистана в январе-июне 2026 года вырос на 8,5% против роста на 7,2% годом ранее. В декабре президент страны Шавкат Мирзиеев подписал закон о параметрах госбюджета-2026 с учетом планируемого в текущем году роста ВВП на 6,6% по сравнению с 2025 годом. По официальным данным, в 2025 году экономика страны выросла на 7,7%.
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мировая экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев, ебрр
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев, ЕБРР
ЕБРР повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2026 году до 7,5%
ЕБРР повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2026 году до 7,5%
ТАШКЕНТ, 24 сен – ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2026 году до 7,5% против 6,5%, прогнозировавшихся в июне, на фоне роста торговли и денежных переводов, говорится в обновленном обзоре банка Regional Economic Prospects, опубликованном в четверг.
"По нашим прогнозам, рост реального ВВП Узбекистана составит 7,5% в 2026 году", - говорится в обзоре.
Банк при этом сохранил прогноз роста экономики Узбекистана в 2027 году – на 6%.
По оценке экспертов ЕБРР, пересмотр прогноза связан с ростом внешней торговли в первом полугодии на 7,4% и объема денежных переводов - на 13%.
По данным официальной статистики, ВВП Узбекистана в январе-июне 2026 года вырос на 8,5% против роста на 7,2% годом ранее. В декабре президент страны Шавкат Мирзиеев подписал закон о параметрах госбюджета-2026 с учетом планируемого в текущем году роста ВВП на 6,6% по сравнению с 2025 годом. По официальным данным, в 2025 году экономика страны выросла на 7,7%.