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ЕБРР: Украина в середине года имела в хранилищах больше газа

ЕБРР: Украина в середине года имела в хранилищах больше газа - 24.09.2026, ПРАЙМ

ЕБРР: Украина в середине года имела в хранилищах больше газа

Украина в середине года имела в хранилищах больше газа, чем в любой момент с 2022 года, отмечают аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T11:19+0300

2026-09-24T11:19+0300

2026-09-24T11:19+0300

газ

украина

польша

венгрия

ебрр

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Украина в середине года имела в хранилищах больше газа, чем в любой момент с 2022 года, отмечают аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). "Средние уровни заполненности хранилищ скрывают различия между экономиками: в Польше и Венгрии запасы газа находились примерно на том же уровне, что и годом ранее, а Украина в середине 2026 года имела в хранилищах больше газа, чем в любой момент с 2022 года", - отмечают аналитики ЕБРР. Высокие цены и необходимость смены поставщиков привели к сокращению запасов газа в европейских хранилищах перед началом зимнего сезона, сообщают также авторы доклада. В августе объем газа в хранилищах Европейского союза был ниже минимального уровня, когда-либо зафиксированного для этого времени года за последние пятнадцать лет, напоминают они.

украина

польша

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газ, украина, польша, венгрия, ебрр