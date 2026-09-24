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Немецкий экономист оценил расходы правительства на оборону

Немецкий экономист оценил расходы правительства на оборону - 24.09.2026, ПРАЙМ

Немецкий экономист оценил расходы правительства на оборону

Расходы немецкого правительства на увеличение оборонного потенциала не создают основы для будущего экономического роста и не помогают обслуживать госдолг,... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T21:54+0300

2026-09-24T21:54+0300

2026-09-24T21:54+0300

мировая экономика

германия

фрг

фридрих мерц

ifo

счетная палата

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БЕРЛИН, 24 сен - ПРАЙМ. Расходы немецкого правительства на увеличение оборонного потенциала не создают основы для будущего экономического роста и не помогают обслуживать госдолг, считает экономист исследовательского института IFO Тимо Воллмерсхойзер. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявил, что Германия увеличила в 2026 году свои расходы на оборону до рекордных 124 миллиардов евро, удвоив их с 2022 года. К 2029 году немецкие власти планируют достичь цели повышения оборонных расходов до 3,5% от ВВП страны. "(Расходы на оборону – ред.) обеспечивают безопасность, но не создают условий для будущего экономического роста: новый танк, который после производства просто простаивает на полигоне бундесвера, никак не влияет на производительность и, следовательно, не помогает нам лучше обслуживать долг", - заявил Воллмерсхойзер в интервью изданию WirtschaftsWoche. Счетная палата ФРГ спрогнозировала в начале сентября рост расходов бюджета, которые правительство ФРГ будет тратить на обслуживание госдолга: с нынешних 5,8% до 12,7% в 2030 году. Ведомство также предупредило, что государственный долг будет расти быстрее, чем ВВП страны. В марте 2025 года немецкий парламент принял поправку в конституцию страны, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования (так называемый "долговой тормоз"). Данный шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру.

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мировая экономика, германия, фрг, фридрих мерц, ifo, счетная палата