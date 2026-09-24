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Эксперт оценил сроки восстановления экспорта СПГ после открытия Ормуза

Эксперт оценил сроки восстановления экспорта СПГ после открытия Ормуза - 24.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил сроки восстановления экспорта СПГ после открытия Ормуза

Для восстановления экспорта сжиженного природного газа (СПГ) после открытия Ормузского пролива потребуется как минимум три месяца, при этом цены на европейский... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:12+0300

2026-09-24T13:12+0300

2026-09-24T13:19+0300

газ

ормузский пролив

европа

азия

ес

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Для восстановления экспорта сжиженного природного газа (СПГ) после открытия Ормузского пролива потребуется как минимум три месяца, при этом цены на европейский газ рискуют снова вырасти, заявил глава швейцарской энергетической компании MET Group Юбер Виджевено (Huibert Vigeveno). "Даже если Ормузский пролив откроется, для наращивания экспорта потребуется как минимум три месяца", - цитирует Виджевено информационное агентство Блумберг. "Ранее в этом году мы ожидали, что зимой европейский газ будет стоить около 50 евро за мегаватт-час, если Ормузский пролив откроется в мае, и 70 евро, если это будет в июле... Теперь цена, вероятно, может подняться до 100 евро, если Ормузский пролив не откроется к концу зимы, и это только исходя из фундаментального соотношения спроса и предложения", - добавил он. Согласно данным Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER), которые приводит Блумберг, среди крупнейших мировых импортеров Евросоюз выделяется высокой зависимостью от спотового рынка СПГ. В 2024 году около 30% импорта СПГ в ЕС приходилось на спотовые закупки, в прошлом году эта доля также оставалась высокой. Зависимость Европы усилилась после потери большей части поставок российского трубопроводного газа в 2022 году. Коммунальные и энергетические компании неохотно заключали долгосрочные контракты, уточняет агентство. Из-за прогнозируемого снижения спроса и ужесточения "климатических целей" компании отдавали предпочтение более коротким и гибким соглашениям. По словам главы MET, значительная часть долгосрочных контрактов на СПГ приходится на Азию. Конкуренция может усилиться зимой, поскольку азиатские покупатели увеличивают закупки гибких спотовых партий. Европе необходимо заключать больше долгосрочных контрактов, чтобы снизить зависимость от спотового рынка и риск резких скачков цен, добавляет Виджевено.

ормузский пролив

европа

азия

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газ, ормузский пролив, европа, азия, ес