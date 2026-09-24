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Эксперт назвал техсбор одним из инструментов финансирования электроники

Эксперт назвал техсбор одним из инструментов финансирования электроники - 24.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвал техсбор одним из инструментов финансирования электроники

Технологический сбор станет одним из механизмов долгосрочного финансирования российской электроники, считает директор дивизиона стратегических программ Yadro... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T17:52+0300

2026-09-24T17:52+0300

2026-09-24T17:52+0300

технологии

россия

yadro

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Технологический сбор станет одним из механизмов долгосрочного финансирования российской электроники, считает директор дивизиона стратегических программ Yadro Александр Понькин. "Любой новый платеж производитель так или иначе учитывает в экономике собственных продуктов. В случае технологического сбора принципиально важно, что эти средства предполагается направлять на развитие отрасли. Поэтому мы рассматриваем этот механизм как один из инструментов долгосрочного финансирования российской электроники", - сказал он. Эксперт подчеркнул, что последовательное увеличение локализации и осваивание производства компонентов, развитие испытательной и производственной базы на сегодня являются ключевыми направлениями для российских производителей электроники. "Сейчас предусмотрены фиксированная ставка, администрирование через действующие государственные информационные системы и поэтапное введение сбора, начиная с готовой продукции. Перенос срока запуска также дает производителям дополнительное время для адаптации процессов", - добавил Поникни. По словам исполнительного директора Консорциума дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности Веры Смирновой, технологический сбор отвечает вызовам настоящего времени. В конце ноября прошлого года в России был принят закон, который в числе прочего вводит технологический сбор на продукцию с электронной компонентной базой. Размер техсбора на электронную продукцию будет устанавливаться в фиксированных ценовых значениях, при этом не превысит 5 тысяч рублей. Новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны для укрепления технологического суверенитета. При этом максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждые компонент или продукцию. Он начнет действовать с 1 декабря текущего года. Срок был перенесен с 1 сентября 2026 года по итогам обсуждения с отраслевыми, торговыми и производственными объединениями.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, yadro