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ЕРЗ: продажи новостроек по ипотеке для семей с одним ребенком упадут втрое
ЕРЗ: продажи новостроек по ипотеке для семей с одним ребенком упадут втрое - 24.09.2026, ПРАЙМ
ЕРЗ: продажи новостроек по ипотеке для семей с одним ребенком упадут втрое
Продажи новостроек в России для семей с одним ребенком снизятся в два-три раза после изменения условий семейной ипотеки, рассказал РИА Недвижимость руководитель | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T18:35+0300
2026-09-24T18:35+0300
2026-09-24T18:40+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Продажи новостроек в России для семей с одним ребенком снизятся в два-три раза после изменения условий семейной ипотеки, рассказал РИА Недвижимость руководитель ЕРЗ Кирилл Холопик. В четверг, 24 сентября, Минфин России утвердил новые параметры семейной ипотеки. Так, процентная ставка и лимит по таким кредитам будет зависеть от количества детей. "Основной объем приобретателей новостроек по семейной ипотеке, около 70%, находится в категории "семья с одним ребенком". Для таких семей льготная ставка повышается с 6 до 10% (в столичных регионах до 12%), лимиты сумм остаются неизменными. Это очень существенное сокращение господдержки. Число продаж новостроек по семейной ипотеке для семей с одним ребенком снизится в два-три раза", – отметил Холопик. По его словам, семьи с двумя детьми составляют около 25% от всех покупателей жилья на первичном рынке. Для них льготная ставка повышается с 6 до 8% (в столичных регионах до 10%), лимиты сумм увеличиваются с 6 до 8 миллионов рублей (в столичных регионах с 12 до 15 миллионов рублей). Число продаж новостроек в этом сегменте сохранится в прежнем объеме, поскольку ужесточение по ставке компенсируется ослаблением требований к сумме, отметил руководитель ЕРЗ. Он также предположил, что для семей с тремя и более детьми, на которых приходится не более 5% покупок новостроек, условия семейной ипотеки улучшаются, поэтому в этом сегменте должен произойти рост продаж новостроек в два-три раза. "Итого можно ожидать, что количество продаж новостроек по семейной ипотеке снизится на 30%. Сейчас доля семейной ипотеки в общем объеме продаж составляет примерно 70%. Значит в целом надо ждать падения продаж новостроек на 20%. Это очень много, а для отдельных регионов - катастрофически много. Спасет рынок повышение доступности рыночной ипотеки, что произойдет после снижения ключевой ставки", – заключил Холопик.
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ЕРЗ: продажи новостроек по ипотеке для семей с одним ребенком упадут втрое
Эксперт Холопик: продажи новостроек для семей с одним ребенком снизятся в два-три раза
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Продажи новостроек в России для семей с одним ребенком снизятся в два-три раза после изменения условий семейной ипотеки, рассказал РИА Недвижимость руководитель ЕРЗ Кирилл Холопик.
В четверг, 24 сентября, Минфин России утвердил новые параметры семейной ипотеки. Так, процентная ставка и лимит по таким кредитам будет зависеть от количества детей.
"Основной объем приобретателей новостроек по семейной ипотеке, около 70%, находится в категории "семья с одним ребенком". Для таких семей льготная ставка повышается с 6 до 10% (в столичных регионах до 12%), лимиты сумм остаются неизменными. Это очень существенное сокращение господдержки. Число продаж новостроек по семейной ипотеке для семей с одним ребенком снизится в два-три раза", – отметил Холопик.
По его словам, семьи с двумя детьми составляют около 25% от всех покупателей жилья на первичном рынке. Для них льготная ставка повышается с 6 до 8% (в столичных регионах до 10%), лимиты сумм увеличиваются с 6 до 8 миллионов рублей (в столичных регионах с 12 до 15 миллионов рублей). Число продаж новостроек в этом сегменте сохранится в прежнем объеме, поскольку ужесточение по ставке компенсируется ослаблением требований к сумме, отметил руководитель ЕРЗ.
Он также предположил, что для семей с тремя и более детьми, на которых приходится не более 5% покупок новостроек, условия семейной ипотеки улучшаются, поэтому в этом сегменте должен произойти рост продаж новостроек в два-три раза.
"Итого можно ожидать, что количество продаж новостроек по семейной ипотеке снизится на 30%. Сейчас доля семейной ипотеки в общем объеме продаж составляет примерно 70%. Значит в целом надо ждать падения продаж новостроек на 20%. Это очень много, а для отдельных регионов - катастрофически много. Спасет рынок повышение доступности рыночной ипотеки, что произойдет после снижения ключевой ставки", – заключил Холопик.