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Экспорт российских удобрений в Грузию в августе упал в 3,5 раза

Экспорт российских удобрений в Грузию в августе упал в 3,5 раза - 24.09.2026, ПРАЙМ

Экспорт российских удобрений в Грузию в августе упал в 3,5 раза

Экспорт российских удобрений в Грузию в августе упал в 3,5 раза, до минимума за десять месяцев, свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T22:48+0300

2026-09-24T22:48+0300

2026-09-24T22:48+0300

россия

грузия

турция

азербайджан

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Экспорт российских удобрений в Грузию в августе упал в 3,5 раза, до минимума за десять месяцев, свидетельствуют данные грузинской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. Так, в августе этого года Грузия импортировала из РФ удобрений на 375,8 тысячи долларов - минимум с октября 2025 года. В месячном выражении поставки сократились в 3,5 раза, а в годовом - на 34%. Больше всего в августе грузинские аграрии закупали у РФ смешанные удобрения - на 283,6 тысячи долларов. Также импортировались азотные удобрения - на 92,1 тысячи. Суммарный объем поставок за январь-август текущего года составил 9,9 миллиона долларов, что на 1,3% меньше, чем за такой же период прошлого года. По итогам месяца Россия осталась главным поставщиком удобрений в Грузию. В пятерку также вошли Турция (201,6 тысячи долларов), Азербайджан (133,7 тысячи), Узбекистан (94,6 тысячи) и Испания (63,5 тысячи). Сама Грузия тоже активно экспортировала удобрения: на 10,1 миллиона долларов в августе, что в 1,9 раза меньше, чем в июле, и в полтора раза больше, чем годом ранее. Больше всего подкормок в августе отправлялось в Намибию (3,6 миллиона долларов), Танзанию (3 миллиона), Нигерию (1,4 миллиона), Мавританию (1,1 миллиона) и Болгарию (501,9 тысячи).

грузия

турция

азербайджан

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россия, грузия, турция, азербайджан