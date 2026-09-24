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Американская компания Elmet приобрела долю вьетнамского концерна
Американская компания Elmet приобрела долю вьетнамского концерна - 24.09.2026, ПРАЙМ
Американская компания Elmet приобрела долю вьетнамского концерна
Американская компания Elmet Group Co., занимающаяся производством вольфрама, сообщила в среду о приобретении доли вьетнамского концерна Masan High-Tech... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T05:23+0300
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ВАШИНГТОН, 24 сен – ПРАЙМ. Американская компания Elmet Group Co., занимающаяся производством вольфрама, сообщила в среду о приобретении доли вьетнамского концерна Masan High-Tech Materials Corp., что обеспечит ей доступ к поставкам этого металла из Вьетнама в течение многих лет.
"Инвестиции включают приобретение доли владения в размере 4,99% и заключение многолетних соглашений о поставках, охватывающих ключевые этапы производства", - говорится в сообщении компании.
Стоимость сделки оценивается в 124,75 миллиона долларов. Вьетнамская компания будет поставлять американским партнерам вольфрам из одной из своих шахт и предоставлять услуги по его переработке.
В Elmet Group сообщили, что соглашение было заключено после того, как компания получила "знаковые инвестиции" от правительства США.
Как уточнили американские СМИ, сделка позволит США расширить доступ к вольфраму и получать его из Вьетнама в течение 8 лет.
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мировая экономика, вьетнам, сша
Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, США
Американская компания Elmet приобрела долю вьетнамского концерна
Американская Elmet Group приобрела долю вьетнамского концерна Masan High-Tech
ВАШИНГТОН, 24 сен – ПРАЙМ. Американская компания Elmet Group Co., занимающаяся производством вольфрама, сообщила в среду о приобретении доли вьетнамского концерна Masan High-Tech Materials Corp., что обеспечит ей доступ к поставкам этого металла из Вьетнама в течение многих лет.
"Инвестиции включают приобретение доли владения в размере 4,99% и заключение многолетних соглашений о поставках, охватывающих ключевые этапы производства", - говорится в сообщении компании.
Стоимость сделки оценивается в 124,75 миллиона долларов. Вьетнамская компания будет поставлять американским партнерам вольфрам из одной из своих шахт и предоставлять услуги по его переработке.
В Elmet Group сообщили, что соглашение было заключено после того, как компания получила "знаковые инвестиции" от правительства США.
Как уточнили американские СМИ, сделка позволит США расширить доступ к вольфраму и получать его из Вьетнама в течение 8 лет.