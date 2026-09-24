Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев назвал задачу депутатского корпуса ЕР по бюджету - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/er-873645697.html
Медведев назвал задачу депутатского корпуса ЕР по бюджету
Медведев назвал задачу депутатского корпуса ЕР по бюджету - 24.09.2026, ПРАЙМ
Медведев назвал задачу депутатского корпуса ЕР по бюджету
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал задачей депутатского корпуса ЕР сохранение социальной ориентированности федерального бюджета России. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T15:56+0300
2026-09-24T16:36+0300
россия
финансы
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873645697.jpg?1790256977
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал задачей депутатского корпуса ЕР сохранение социальной ориентированности федерального бюджета России. Медведев в четверг провел совместное заседание Бюро Высшего совета и Генерального совета "Единой России". Он отметил, что в ближайшее время коллегам-депутатам придется принимать важные и сложные решения, включая разработку нормативной базы для народной программы партии. "Государственной Думе придется принимать самый сложный документ на следующие годы - бюджет. Он всегда вызывает большое количество споров, полемики. Но здесь уже обращаюсь к коллегам, присутствующим здесь. Задача нашего депутатского корпуса, корпуса "Единой России" - сохранить социальную ориентированность бюджета России. Даже в условиях драматических испытаний, которые выпали на долю нашей страны", - сказал Медведев на заседании.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, дмитрий медведев, единая россия
РОССИЯ, Финансы, Дмитрий Медведев, Единая Россия
15:56 24.09.2026 (обновлено: 16:36 24.09.2026)
 
Медведев назвал задачу депутатского корпуса ЕР по бюджету

Медведев назвал сохранение соцориентированности бюджета задачей депутатского корпуса ЕР

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал задачей депутатского корпуса ЕР сохранение социальной ориентированности федерального бюджета России.
Медведев в четверг провел совместное заседание Бюро Высшего совета и Генерального совета "Единой России". Он отметил, что в ближайшее время коллегам-депутатам придется принимать важные и сложные решения, включая разработку нормативной базы для народной программы партии.
"Государственной Думе придется принимать самый сложный документ на следующие годы - бюджет. Он всегда вызывает большое количество споров, полемики. Но здесь уже обращаюсь к коллегам, присутствующим здесь. Задача нашего депутатского корпуса, корпуса "Единой России" - сохранить социальную ориентированность бюджета России. Даже в условиях драматических испытаний, которые выпали на долю нашей страны", - сказал Медведев на заседании.
 
РОССИЯФинансыДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала