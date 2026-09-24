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Медведев назвал задачу депутатского корпуса ЕР по бюджету

Медведев назвал задачу депутатского корпуса ЕР по бюджету - 24.09.2026, ПРАЙМ

Медведев назвал задачу депутатского корпуса ЕР по бюджету

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал задачей депутатского корпуса ЕР сохранение социальной ориентированности федерального бюджета России. | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T15:56+0300

2026-09-24T15:56+0300

2026-09-24T16:36+0300

россия

финансы

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал задачей депутатского корпуса ЕР сохранение социальной ориентированности федерального бюджета России. Медведев в четверг провел совместное заседание Бюро Высшего совета и Генерального совета "Единой России". Он отметил, что в ближайшее время коллегам-депутатам придется принимать важные и сложные решения, включая разработку нормативной базы для народной программы партии. "Государственной Думе придется принимать самый сложный документ на следующие годы - бюджет. Он всегда вызывает большое количество споров, полемики. Но здесь уже обращаюсь к коллегам, присутствующим здесь. Задача нашего депутатского корпуса, корпуса "Единой России" - сохранить социальную ориентированность бюджета России. Даже в условиях драматических испытаний, которые выпали на долю нашей страны", - сказал Медведев на заседании.

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россия, финансы, дмитрий медведев, единая россия