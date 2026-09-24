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Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в августе выросли на 4,5% - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в августе выросли на 4,5%
Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в августе выросли на 4,5% - 24.09.2026, ПРАЙМ
Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в августе выросли на 4,5%
Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в августе увеличились на 4,5% в годовом натуральном выражении, до 708 211 авто, свидетельствуют данные... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T08:48+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в августе увеличились на 4,5% в годовом натуральном выражении, до 708 211 авто, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Рост продемонстрирован на крупнейших рынках: в Германии продажи увеличились на 2,6%, во Франции - на 7,4%, в Италии - на 3,2%, в Испании - на 11,8% в годовом выражении. В январе-августе продажи новых автомобилей в странах Евросоюза поднялись на 5,3% в годовом натуральном выражении, до 7 546 397 машин. В том числе в Германии рост составил 4,8%, во Франции - 3%, в Италии - 8,5%, в Испании - на 6,3%. В модельном разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group в августе сократились на 3,2% в годовом выражении, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - увеличились на 3,3%, группы Renault - уменьшились на 4,3%. Продажи электромобилей Tesla в ЕС в августе подскочили в полтора раза, до 12 547 единиц, китайского производителя электромобилей BYD - примерно в 2,3 раза, до 20 845. В январе-августе продажи Volkswagen выросли на 1,3%, Stellantis - на 5,2%, Renault - снизились на 4%, Tesla - выросли в 1,7 раза, BYD - увеличились в 2,6 раза. Продажи бензиновых автомобилей снизились в августе на 24,6%, до 133 816 машин, дизельных - на 23,8%, до 45 403 машины, аккумуляторных - выросли в 1,6 раза, до 196 486 авто, подключаемых гибридных - на 10,8%, до 78 426 машин, гибридных электрических - на 2,2%, до 234 980 автомобилей, остальных - сократились на 0,3%, до 19 100 машин. В январе-августе продажи бензиновых автомобилей сократились на 18,6%, до 1 634 733 машин, дизельных - на 18,6%, до 550 692 машин, аккумуляторных - выросли на 44,9%, до 1 641 333 авто, подключаемых гибридных - на 19,6%, до 758 082 машин, гибридных электрических - на 11,1%, до 2 759 718 автомобилей, остальных - снизились на 13,3%, до 201 839 машин.
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бизнес, мировая экономика, германия, франция, италия, ес, renault, tesla, renault duster
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, ЕС, Renault, Tesla, Renault Duster
08:48 24.09.2026
 
Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в августе выросли на 4,5%

ACEA: продажи новых легковых автомобилей в ЕС в августе выросли на 4,5%

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в августе увеличились на 4,5% в годовом натуральном выражении, до 708 211 авто, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
Рост продемонстрирован на крупнейших рынках: в Германии продажи увеличились на 2,6%, во Франции - на 7,4%, в Италии - на 3,2%, в Испании - на 11,8% в годовом выражении.
В январе-августе продажи новых автомобилей в странах Евросоюза поднялись на 5,3% в годовом натуральном выражении, до 7 546 397 машин. В том числе в Германии рост составил 4,8%, во Франции - 3%, в Италии - 8,5%, в Испании - на 6,3%.
В модельном разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group в августе сократились на 3,2% в годовом выражении, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - увеличились на 3,3%, группы Renault - уменьшились на 4,3%. Продажи электромобилей Tesla в ЕС в августе подскочили в полтора раза, до 12 547 единиц, китайского производителя электромобилей BYD - примерно в 2,3 раза, до 20 845.
В январе-августе продажи Volkswagen выросли на 1,3%, Stellantis - на 5,2%, Renault - снизились на 4%, Tesla - выросли в 1,7 раза, BYD - увеличились в 2,6 раза.
Продажи бензиновых автомобилей снизились в августе на 24,6%, до 133 816 машин, дизельных - на 23,8%, до 45 403 машины, аккумуляторных - выросли в 1,6 раза, до 196 486 авто, подключаемых гибридных - на 10,8%, до 78 426 машин, гибридных электрических - на 2,2%, до 234 980 автомобилей, остальных - сократились на 0,3%, до 19 100 машин.
В январе-августе продажи бензиновых автомобилей сократились на 18,6%, до 1 634 733 машин, дизельных - на 18,6%, до 550 692 машин, аккумуляторных - выросли на 44,9%, до 1 641 333 авто, подключаемых гибридных - на 19,6%, до 758 082 машин, гибридных электрических - на 11,1%, до 2 759 718 автомобилей, остальных - снизились на 13,3%, до 201 839 машин.
 
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