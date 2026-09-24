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Компании в ЕС платят за электроэнергию в 2,4 раза больше, чем в США - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Компании в ЕС платят за электроэнергию в 2,4 раза больше, чем в США
Компании в ЕС платят за электроэнергию в 2,4 раза больше, чем в США - 24.09.2026, ПРАЙМ
Компании в ЕС платят за электроэнергию в 2,4 раза больше, чем в США
Компании в ЕС платят за электроэнергию примерно в 2,4 раза больше, чем компании в США: этот разрыв увеличился в 2022 году и с тех пор не сократился, отмечают... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T11:22+0300
2026-09-24T12:21+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Компании в ЕС платят за электроэнергию примерно в 2,4 раза больше, чем компании в США: этот разрыв увеличился в 2022 году и с тех пор не сократился, отмечают аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). "Компании в ЕС платят за электроэнергию примерно в 2,4 раза больше, чем компании в США - этот разрыв увеличился в 2022 году и с тех пор не сократился", - приводит данные ведомство. Как отмечается, более высокие цены на импортируемый газ отражаются в ценах на электроэнергию, поскольку газовая генерация часто покрывает предельный спрос в энергосистеме. В странах ЕС, входящих в число экономик региона деятельности ЕБРР, средняя цена для промышленности выросла на 77% в период с 2021 по 2022 год. В результате энергоемкость промышленного производства в этих экономиках сократилась примерно на пятую часть в период с 2021 по 2024 год - более существенно, чем в США. Адаптация происходила за счет сокращения объемов производства и занятости, а не ухода компаний с рынка: признаков того, что число банкротств в энергоемких секторах росло быстрее, не наблюдалось, в то же время обращают внимание аналитики.
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мировая экономика, сша, ес, ебрр
Мировая экономика, США, ЕС, ЕБРР
11:22 24.09.2026 (обновлено: 12:21 24.09.2026)
 
Компании в ЕС платят за электроэнергию в 2,4 раза больше, чем в США

ЕБРР: компании в ЕС платят за электроэнергию в 2,4 раза больше, чем в США

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Компании в ЕС платят за электроэнергию примерно в 2,4 раза больше, чем компании в США: этот разрыв увеличился в 2022 году и с тех пор не сократился, отмечают аналитики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
"Компании в ЕС платят за электроэнергию примерно в 2,4 раза больше, чем компании в США - этот разрыв увеличился в 2022 году и с тех пор не сократился", - приводит данные ведомство.
Как отмечается, более высокие цены на импортируемый газ отражаются в ценах на электроэнергию, поскольку газовая генерация часто покрывает предельный спрос в энергосистеме.
В странах ЕС, входящих в число экономик региона деятельности ЕБРР, средняя цена для промышленности выросла на 77% в период с 2021 по 2022 год.
В результате энергоемкость промышленного производства в этих экономиках сократилась примерно на пятую часть в период с 2021 по 2024 год - более существенно, чем в США. Адаптация происходила за счет сокращения объемов производства и занятости, а не ухода компаний с рынка: признаков того, что число банкротств в энергоемких секторах росло быстрее, не наблюдалось, в то же время обращают внимание аналитики.
 
Мировая экономикаСШАЕСЕБРР
 
 
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