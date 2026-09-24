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ЕС выразил обеспокоенность из-за возможного запрета США на экспорт дизеля

ЕС выразил обеспокоенность из-за возможного запрета США на экспорт дизеля - 24.09.2026, ПРАЙМ

ЕС выразил обеспокоенность из-за возможного запрета США на экспорт дизеля

Евросоюз обеспокоен сообщениями о возможном запрете США на экспорт дизельного топлива, в том числе в страны ЕС, и обсуждает ситуацию с американской... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T14:11+0300

2026-09-24T14:11+0300

2026-09-24T14:11+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 сен - ПРАЙМ. Евросоюз обеспокоен сообщениями о возможном запрете США на экспорт дизельного топлива, в том числе в страны ЕС, и обсуждает ситуацию с американской администрацией, заявил в четверг представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. "Европейский союз с обеспокоенностью относится к сообщениям о планах США запретить экспорт дизельного топлива, в том числе в Европейский союз. Любые перебои могут негативно отразиться на обеих сторонах. В связи с этим продолжаются контакты на высоком уровне между ЕС и администрацией США", - сказал на брифинге в Брюсселе. Представитель ЕК по энергетике Анна-Кайса Итконен, в свою очередь, сообщила, что в настоящее время дефицита дизельного топлива в Евросоюзе нет, однако Брюссель внимательно следит за ситуацией. "На данный момент конкретного дефицита дизельного топлива в Европейском союзе нет", - сказала она, добавив, что ЕС является крупным импортером американского топлива, на долю которого в августе приходилось около 50% соответствующих поставок. Ситуацию с поставками страны ЕС обсудят в следующий вторник на заседании Координационной группы по нефти. Ранее на фоне рекордного роста цен на дизельное топливо в США появились сообщения о возможном введении Вашингтоном ограничений на его экспорт. Белый дом впоследствии отрицал подготовку 90-дневного запрета. В ЕС цены на дизельное топливо в последние недели бьют все рекорды. Его стоимость подскочила на 40%.

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мировая экономика, сша, ес, ек, дизельное топливо, дизель