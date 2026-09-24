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В ЕС треть электроэнергии вырабатывается из возобновляемых источников
В ЕС треть электроэнергии вырабатывается из возобновляемых источников - 24.09.2026, ПРАЙМ
В ЕС треть электроэнергии вырабатывается из возобновляемых источников
Около трех четвертей объема вырабатываемой электроэнергии в наиболее развитых странах Евросоюза приходится на возобновляемые источники энергии и атомную... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T15:47+0300
2026-09-24T15:47+0300
2026-09-24T15:47+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Около трех четвертей объема вырабатываемой электроэнергии в наиболее развитых странах Евросоюза приходится на возобновляемые источники энергии и атомную энергетику, говорится в обновленном обзоре Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Regional Economic Prospects.
"В настоящее время на долю возобновляемых источников энергии и атомной энергетики приходится около трех четвертей объема электроэнергии, вырабатываемой в наиболее развитых странах ЕС, и более половины - в странах ЕС, являющихся клиентами ЕБРР", - говорится в докладе.
Авторы отмечают, что за пределами Евросоюза на эти источники приходится примерно четверти выработки электроэнергии, а остальная часть - на газ и уголь.
Там указали, что в регионах деятельности ЕБРР возобновляемые источники энергии в значительной мере вытеснили уголь и атомную энергетику, тогда как доля нефти и газа практически не изменилась.
"В результате экономическая активность по-прежнему зависит от колебаний цен на углеводородное топливо - хотя и в меньшей степени, чем в прошлом, поскольку теперь на единицу потребленных углеводородов производится больший объем продукции", - добавили в ЕБРР.
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газ, ес, ебрр
В ЕС треть электроэнергии вырабатывается из возобновляемых источников
ЕБРР: треть выработки электроэнергии в ЕС приходится на возобновляемые источники энергии
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Около трех четвертей объема вырабатываемой электроэнергии в наиболее развитых странах Евросоюза приходится на возобновляемые источники энергии и атомную энергетику, говорится в обновленном обзоре Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Regional Economic Prospects.
"В настоящее время на долю возобновляемых источников энергии и атомной энергетики приходится около трех четвертей объема электроэнергии, вырабатываемой в наиболее развитых странах ЕС, и более половины - в странах ЕС, являющихся клиентами ЕБРР", - говорится в докладе.
Авторы отмечают, что за пределами Евросоюза на эти источники приходится примерно четверти выработки электроэнергии, а остальная часть - на газ и уголь.
Там указали, что в регионах деятельности ЕБРР возобновляемые источники энергии в значительной мере вытеснили уголь и атомную энергетику, тогда как доля нефти и газа практически не изменилась.
"В результате экономическая активность по-прежнему зависит от колебаний цен на углеводородное топливо - хотя и в меньшей степени, чем в прошлом, поскольку теперь на единицу потребленных углеводородов производится больший объем продукции", - добавили в ЕБРР.