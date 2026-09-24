https://1prime.ru/20260924/evropa-873633618.html

Геополитическое блюдо: Европа окажется в меню Трампа и Си, пишет Bloomberg

Геополитическое блюдо: Европа окажется в меню Трампа и Си, пишет Bloomberg - 24.09.2026, ПРАЙМ

Геополитическое блюдо: Европа окажется в меню Трампа и Си, пишет Bloomberg

На фоне предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина Европа рискует оказаться не за столом переговоров, а в меню двух... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T12:13+0300

2026-09-24T12:13+0300

2026-09-24T12:13+0300

европа

мировая экономика

китай

ес

дональд трамп

си цзиньпин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0e/869923017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a63d4b5adec5e01d3932101a69e54b1f.jpg

МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. На фоне предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина Европа рискует оказаться не за столом переговоров, а в меню двух лидеров сверхдержав, пишет Bloomberg."Пока Дональд Трамп и Си Цзиньпин готовятся обсудить искусственный интеллект, торговлю и глобальную нестабильность, Европе вновь напоминают о ее положении стороннего наблюдателя после многих лет, когда она не справлялась со своими задачами в обороне и технологиях", — отмечает издание.В материале подчеркивается, что сближение Трампа и Си Цзиньпина представляет для ЕС реальную опасность, так как продление торгового перемирия между США и Китаем может дать Пекину больше возможностей для давления на Европу."Новые торговые соглашения между Вашингтоном и Пекином могут привести к притоку еще более дешевых китайских товаров в Старый Свет, где "китайский шок" уже подрывает основы промышленности и подпитывает популярность популистских настроений", — говорится в публикации.Bloomberg указывает на то, что ЕС получает около 70% редкоземельных металлов из Китая, и Пекин может использовать это как рычаг. Кроме того, торговый протекционизм Европы не помешал таким компаниям, как BYD, занять рекордную долю на автомобильных рынках в странах региона.С другой стороны, ЕС в значительной степени опирается на гигантов из Силиконовой долины и Сиэтла, таких как Amazon, которые контролируют 70% регионального рынка облачных вычислений. Европа также зависит от американской военной техники, в том числе истребителей F-35, и остается вне урегулирования ближневосточного конфликта и переговоров между Россией и Украиной."Возможно, осталось не так много шансов выйти из меню и занять место за столом", — заключает автор публикации.

https://1prime.ru/20260923/tramp-873582941.html

европа

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, мировая экономика, китай, ес, дональд трамп, си цзиньпин