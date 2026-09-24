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Геополитическое блюдо: Европа окажется в меню Трампа и Си, пишет Bloomberg
Геополитическое блюдо: Европа окажется в меню Трампа и Си, пишет Bloomberg - 24.09.2026, ПРАЙМ
Геополитическое блюдо: Европа окажется в меню Трампа и Си, пишет Bloomberg
На фоне предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина Европа рискует оказаться не за столом переговоров, а в меню двух... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T12:13+0300
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. На фоне предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина Европа рискует оказаться не за столом переговоров, а в меню двух лидеров сверхдержав, пишет Bloomberg."Пока Дональд Трамп и Си Цзиньпин готовятся обсудить искусственный интеллект, торговлю и глобальную нестабильность, Европе вновь напоминают о ее положении стороннего наблюдателя после многих лет, когда она не справлялась со своими задачами в обороне и технологиях", — отмечает издание.В материале подчеркивается, что сближение Трампа и Си Цзиньпина представляет для ЕС реальную опасность, так как продление торгового перемирия между США и Китаем может дать Пекину больше возможностей для давления на Европу."Новые торговые соглашения между Вашингтоном и Пекином могут привести к притоку еще более дешевых китайских товаров в Старый Свет, где "китайский шок" уже подрывает основы промышленности и подпитывает популярность популистских настроений", — говорится в публикации.Bloomberg указывает на то, что ЕС получает около 70% редкоземельных металлов из Китая, и Пекин может использовать это как рычаг. Кроме того, торговый протекционизм Европы не помешал таким компаниям, как BYD, занять рекордную долю на автомобильных рынках в странах региона.С другой стороны, ЕС в значительной степени опирается на гигантов из Силиконовой долины и Сиэтла, таких как Amazon, которые контролируют 70% регионального рынка облачных вычислений. Европа также зависит от американской военной техники, в том числе истребителей F-35, и остается вне урегулирования ближневосточного конфликта и переговоров между Россией и Украиной."Возможно, осталось не так много шансов выйти из меню и занять место за столом", — заключает автор публикации.
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европа, мировая экономика, китай, ес, дональд трамп, си цзиньпин
ЕВРОПА, Мировая экономика, КИТАЙ, ЕС, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Геополитическое блюдо: Европа окажется в меню Трампа и Си, пишет Bloomberg
Bloomberg: Европа рискует оказаться в меню на переговорах Трампа и Си Цзиньпина
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ.
На фоне предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина Европа рискует оказаться не за столом переговоров, а в меню двух лидеров сверхдержав, пишет Bloomberg
.
"Пока Дональд Трамп и Си Цзиньпин готовятся обсудить искусственный интеллект, торговлю и глобальную нестабильность, Европе вновь напоминают о ее положении стороннего наблюдателя после многих лет, когда она не справлялась со своими задачами в обороне и технологиях", — отмечает издание.
В материале подчеркивается, что сближение Трампа и Си Цзиньпина представляет для ЕС реальную опасность, так как продление торгового перемирия между США и Китаем может дать Пекину больше возможностей для давления на Европу.
"Новые торговые соглашения между Вашингтоном и Пекином могут привести к притоку еще более дешевых китайских товаров в Старый Свет, где "китайский шок" уже подрывает основы промышленности и подпитывает популярность популистских настроений", — говорится в публикации.
Bloomberg указывает на то, что ЕС получает около 70% редкоземельных металлов из Китая, и Пекин может использовать это как рычаг. Кроме того, торговый протекционизм Европы не помешал таким компаниям, как BYD, занять рекордную долю на автомобильных рынках в странах региона.
С другой стороны, ЕС в значительной степени опирается на гигантов из Силиконовой долины и Сиэтла, таких как Amazon, которые контролируют 70% регионального рынка облачных вычислений. Европа также зависит от американской военной техники, в том числе истребителей F-35, и остается вне урегулирования ближневосточного конфликта и переговоров между Россией и Украиной.
"Возможно, осталось не так много шансов выйти из меню и занять место за столом", — заключает автор публикации.
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