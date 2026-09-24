Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе растет число банкротств, заявили в ЕБРР - 24.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260924/evropa-873638102.html
В Европе растет число банкротств, заявили в ЕБРР
В Европе растет число банкротств, заявили в ЕБРР - 24.09.2026, ПРАЙМ
В Европе растет число банкротств, заявили в ЕБРР
Число банкротств в Европе вновь увеличивается после снижения во время пандемии, говорится в обновленном обзоре Европейского банка реконструкции и развития... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T13:30+0300
2026-09-24T13:31+0300
европа
франция
германия
ес
ебрр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873638102.jpg?1790245914
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Число банкротств в Европе вновь увеличивается после снижения во время пандемии, говорится в обновленном обзоре Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Regional Economic Prospects. "Последние данные свидетельствуют о росте числа заявлений о банкротстве по всей Европе. В период пандемии количество банкротств резко сократилось, что было обусловлено мерами государственной поддержки, перебоями в работе судов и административных органов, мораториями и другими временными факторами, сдерживавшими процедуры несостоятельности. Последующий рост отчасти отражает нормализацию динамики банкротств", - сказано в обзоре. Например, в 2025 году количество заявлений о банкротстве в государствах ЕС участниках ЕБРР превысило средний показатель за 2021-2024 годы на 4,7%. При этом в развитых экономиках ЕС этот рост составил 16,4%. Однако эти показатели оказались ниже уровня 2019 года. "В 2025 году в семи из 11 стран группы ЕБРР-ЕС число заявлений о банкротстве превысило средний уровень 2021-2024 годов, при этом медианный рост составил 6,9%. В то же время во Франции и Германии количество заявлений о банкротстве превысило средние показатели за 2021-2024 годы более чем на 40%", - добавили авторы доклада. В странах региона деятельности ЕБРР в ЕС рост числа банкротств был сильнее всего выражен в транспортном секторе, в секторе информационно-коммуникационных технологий, розничной торговле, промышленности и строительстве. "В развитых странах ЕС банкротства были непропорционально сосредоточены в сфере гостиничных услуг, секторе деловых услуг, а также в сфере транспорта и коммуникационных технологий", - добавили авторы доклада.
европа
франция
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, франция, германия, ес, ебрр
ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕС, ЕБРР
13:30 24.09.2026 (обновлено: 13:31 24.09.2026)
 
В Европе растет число банкротств, заявили в ЕБРР

ЕБРР: число банкротств к Европе увеличивается после снижения во время пандемии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Число банкротств в Европе вновь увеличивается после снижения во время пандемии, говорится в обновленном обзоре Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Regional Economic Prospects.
"Последние данные свидетельствуют о росте числа заявлений о банкротстве по всей Европе. В период пандемии количество банкротств резко сократилось, что было обусловлено мерами государственной поддержки, перебоями в работе судов и административных органов, мораториями и другими временными факторами, сдерживавшими процедуры несостоятельности. Последующий рост отчасти отражает нормализацию динамики банкротств", - сказано в обзоре.
Например, в 2025 году количество заявлений о банкротстве в государствах ЕС участниках ЕБРР превысило средний показатель за 2021-2024 годы на 4,7%. При этом в развитых экономиках ЕС этот рост составил 16,4%. Однако эти показатели оказались ниже уровня 2019 года.
"В 2025 году в семи из 11 стран группы ЕБРР-ЕС число заявлений о банкротстве превысило средний уровень 2021-2024 годов, при этом медианный рост составил 6,9%. В то же время во Франции и Германии количество заявлений о банкротстве превысило средние показатели за 2021-2024 годы более чем на 40%", - добавили авторы доклада.
В странах региона деятельности ЕБРР в ЕС рост числа банкротств был сильнее всего выражен в транспортном секторе, в секторе информационно-коммуникационных технологий, розничной торговле, промышленности и строительстве.
"В развитых странах ЕС банкротства были непропорционально сосредоточены в сфере гостиничных услуг, секторе деловых услуг, а также в сфере транспорта и коммуникационных технологий", - добавили авторы доклада.
 
ЕВРОПАФРАНЦИЯГЕРМАНИЯЕСЕБРР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала