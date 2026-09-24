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В Европе растет число банкротств, заявили в ЕБРР

В Европе растет число банкротств, заявили в ЕБРР - 24.09.2026, ПРАЙМ

В Европе растет число банкротств, заявили в ЕБРР

Число банкротств в Европе вновь увеличивается после снижения во время пандемии, говорится в обновленном обзоре Европейского банка реконструкции и развития... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T13:30+0300

2026-09-24T13:30+0300

2026-09-24T13:31+0300

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Число банкротств в Европе вновь увеличивается после снижения во время пандемии, говорится в обновленном обзоре Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Regional Economic Prospects. "Последние данные свидетельствуют о росте числа заявлений о банкротстве по всей Европе. В период пандемии количество банкротств резко сократилось, что было обусловлено мерами государственной поддержки, перебоями в работе судов и административных органов, мораториями и другими временными факторами, сдерживавшими процедуры несостоятельности. Последующий рост отчасти отражает нормализацию динамики банкротств", - сказано в обзоре. Например, в 2025 году количество заявлений о банкротстве в государствах ЕС участниках ЕБРР превысило средний показатель за 2021-2024 годы на 4,7%. При этом в развитых экономиках ЕС этот рост составил 16,4%. Однако эти показатели оказались ниже уровня 2019 года. "В 2025 году в семи из 11 стран группы ЕБРР-ЕС число заявлений о банкротстве превысило средний уровень 2021-2024 годов, при этом медианный рост составил 6,9%. В то же время во Франции и Германии количество заявлений о банкротстве превысило средние показатели за 2021-2024 годы более чем на 40%", - добавили авторы доклада. В странах региона деятельности ЕБРР в ЕС рост числа банкротств был сильнее всего выражен в транспортном секторе, в секторе информационно-коммуникационных технологий, розничной торговле, промышленности и строительстве. "В развитых странах ЕС банкротства были непропорционально сосредоточены в сфере гостиничных услуг, секторе деловых услуг, а также в сфере транспорта и коммуникационных технологий", - добавили авторы доклада.

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