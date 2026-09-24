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В Европе оценили затраты на выбросы углерода

В Европе оценили затраты на выбросы углерода - 24.09.2026, ПРАЙМ

В Европе оценили затраты на выбросы углерода

Ежегодные затраты европейской сталелитейной промышленности на выбросы углерода могут вырасти примерно до 8,2 миллиарда евро в 2031 году с 3,4 миллиарда евро в... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T20:24+0300

2026-09-24T20:24+0300

2026-09-24T20:24+0300

промышленность

ес

eurofer

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Ежегодные затраты европейской сталелитейной промышленности на выбросы углерода могут вырасти примерно до 8,2 миллиарда евро в 2031 году с 3,4 миллиарда евро в 2026 году в рамках предлагаемого пересмотра Системы торговли выбросами ЕС (ETS), следует из сообщения Европейской сталелитейной ассоциации (Eurofer). "Европейская сталелитейная промышленность может нарастить свои ежегодные затраты на выбросы углерода примерно с 3,4 миллиарда евро в 2026 году до примерно 8,2 миллиарда евро в 2031 году в соответствии с предлагаемым пересмотром Системы торговли выбросами ЕС (ETS), даже если текущие проекты по декарбонизации будут полностью реализованы", - сказано в сообщении. Отмечается, что затраты на выбросы от производства в домне одной тонны стали могут удвоиться и достичь около 100 евро к 2030 году, а с 2031 года превысить 200 евро за тонну, что сделает такое производство экономически нежизнеспособным. В ассоциации уточнили, что в рамках ETS европейские производители получают бесплатные квоты на выбросы, которые частично защищают их от конкурентов из стран без углеродного налога. Однако эти льготы отменяются по мере введения Механизма корректировки углеродных границ ЕС (CBAM), который устанавливает цену на углерод для импортеров стали в ЕС. Eurofer призывает к более плавному переходу между двумя системами в течение следующих пяти лет, чтобы ценообразование на выбросы, защита от утечки углерода и инвестиционные условия развивались вместе. "Европейская сталелитейная промышленность инвестирует миллиарды в переходный период и стремится к климатической нейтральности ЕС к 2050 году. Инвестиционные решения были приняты в отношении около 35 млн тонн проектов по низкоуглеродистой стали, но проекты по производству более 10 млн тонн мощностей застопорились", - цитирует пресс-служба генерального директора Eurofer Акселя Эггерта. "Слишком быстрый отзыв квот рискует подорвать те самые инвестиции, которые необходимы для декарбонизации", - добавляет он. Ассоциация также указывает на значительные пробелы в защите экспорта. Иностранные производители несут углеродные затраты ЕС только на продукцию, продаваемую на европейском рынке, тогда как европейские компании платят за выбросы независимо от того, где продается их продукция. При этом у ЕС до сих пор нет эффективного структурного решения для защиты европейского экспорта стали и сталеёмких секторов от утечки углерода на мировых рынках, указали в Eurofer.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, ес, eurofer