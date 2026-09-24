https://1prime.ru/20260924/evtushenkov-873644456.html
Новым президентом АФК "Система" назначили Феликса Евтушенкова
Новым президентом АФК "Система" назначили Феликса Евтушенкова - 24.09.2026, ПРАЙМ
Новым президентом АФК "Система" назначили Феликса Евтушенкова
Совет директоров АФК "Система" назначил новым президентом и председателем правления корпорации Феликса Евтушенкова, сообщила компания. | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T15:24+0300
2026-09-24T15:24+0300
2026-09-24T16:15+0300
афк "система"
бизнес
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Совет директоров АФК "Система" назначил новым президентом и председателем правления корпорации Феликса Евтушенкова, сообщила компания.Ранее этот пост занимал Тагир Ситдеков. Летом 2025 года его полномочия были продлены до 12 июля 2028 года."Решения совета директоров (наблюдательного совета):... 1. Прекратить 23 сентября 2026 года полномочия президента ПАО АФК "Система". 2. Назначить президентом ПАО АФК "Система" Евтушенкова Феликса Владимировича сроком на 3 (три) года с 24 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.Кроме того, совет директоров решил прекратить полномочия действующего состава правления и обновить состав, однако кто войдет в него, компания не раскрыла."Кадровые изменения отражают новый этап развития АФК "Система" и направлены на дальнейшее развитие инвестиционного портфеля корпорации, ее ключевых активов и перспективных направлений бизнеса. О других изменениях в составе руководства АФК "Система" будет сообщено дополнительно", - прокомментировали в пресс-службе корпорации.Там также отметили, что Ситдеков, ранее занимавший должность президента корпорации, продолжит работу в компании.Феликс Евтушенков - сын основателя АФК Владимира Евтушенкова - работает в корпорации с 1999 года. В разные периоды отвечал за потребительские активы, базовые активы и развитие IT‑направления холдинга. В 2019-2023 годах возглавлял совет директоров телекоммуникационного актива "Системы". При его участии был создан флагман отечественной индустрии полупроводников и сделаны первые инвестиции АФК "Система" в робототехнику.
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афк "система", бизнес
Новым президентом АФК "Система" назначили Феликса Евтушенкова
Совет директоров АФК "Система" назначил Феликса Евтушенкова новым президентом корпорации
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Совет директоров АФК "Система" назначил новым президентом и председателем правления корпорации Феликса Евтушенкова, сообщила компания.
Ранее этот пост занимал Тагир Ситдеков. Летом 2025 года его полномочия были продлены до 12 июля 2028 года.
"Решения совета директоров (наблюдательного совета):... 1. Прекратить 23 сентября 2026 года полномочия президента ПАО АФК "Система". 2. Назначить президентом ПАО АФК "Система" Евтушенкова Феликса Владимировича сроком на 3 (три) года с 24 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, совет директоров решил прекратить полномочия действующего состава правления и обновить состав, однако кто войдет в него, компания не раскрыла.
"Кадровые изменения отражают новый этап развития АФК "Система"
и направлены на дальнейшее развитие инвестиционного портфеля корпорации, ее ключевых активов и перспективных направлений бизнеса. О других изменениях в составе руководства АФК "Система" будет сообщено дополнительно", - прокомментировали в пресс-службе корпорации.
Там также отметили, что Ситдеков, ранее занимавший должность президента корпорации, продолжит работу в компании.
Феликс Евтушенков - сын основателя АФК Владимира Евтушенкова
- работает в корпорации с 1999 года. В разные периоды отвечал за потребительские активы, базовые активы и развитие IT‑направления холдинга. В 2019-2023 годах возглавлял совет директоров телекоммуникационного актива "Системы". При его участии был создан флагман отечественной индустрии полупроводников и сделаны первые инвестиции АФК "Система" в робототехнику.