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Fesco переориентировала контейнерные перевозки из Анкары на Петербург

Fesco переориентировала контейнерные перевозки из Анкары на Петербург - 24.09.2026, ПРАЙМ

Fesco переориентировала контейнерные перевозки из Анкары на Петербург

Транспортная группа Fesco переориентировала контейнерные перевозки из Анкары с Новороссийска на Санкт-Петербург, первая партия была отправлена из турецкой... | 24.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-24T14:31+0300

2026-09-24T14:31+0300

2026-09-24T14:34+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

анкара

новороссийск

fesco

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco переориентировала контейнерные перевозки из Анкары с Новороссийска на Санкт-Петербург, первая партия была отправлена из турецкой столицы 19 сентября, сообщает компания. "Транспортная группа Fesco переориентировала интермодальные контейнерные перевозки из Анкары с Новороссийска на Санкт-Петербург. Обновленный сквозной маршрут включает регулярные железнодорожные отправки из турецкой столицы до порта Гебзе с последующей доставкой морскими сервисами Fesco в Санкт-Петербург. Первая партия грузов объемом 40 TEU была отправлена из Анкары 19 сентября", - говорится в сообщении. Уточняется, что после прибытия в Гебзе контейнеры были погружены на судно Fesco, следующее в Санкт-Петербург. Расчетное время всей перевозки составляет порядка 20 дней. "После обработки в порту Санкт-Петербург Fesco может организовать дальнейшую доставку турецких грузов в другие регионы России с использованием собственной автомобильной и железнодорожной маршрутной сети", - добавили в группе. Там пояснили, что интермодальный маршрут работает также в обратном направлении для перевозки российской экспортной продукции в центральные районы Турции. Дополнительно группа готова организовать автомобильную доставку грузов из Анкары до складов получателей в регионе Центральная Анатолия.

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бизнес, россия, санкт-петербург, анкара, новороссийск, fesco