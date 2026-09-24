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Fesco переориентировала контейнерные перевозки из Анкары на Петербург - 24.09.2026, ПРАЙМ
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Fesco переориентировала контейнерные перевозки из Анкары на Петербург
Fesco переориентировала контейнерные перевозки из Анкары на Петербург - 24.09.2026, ПРАЙМ
Fesco переориентировала контейнерные перевозки из Анкары на Петербург
Транспортная группа Fesco переориентировала контейнерные перевозки из Анкары с Новороссийска на Санкт-Петербург, первая партия была отправлена из турецкой... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T14:31+0300
2026-09-24T14:34+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
анкара
новороссийск
fesco
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco переориентировала контейнерные перевозки из Анкары с Новороссийска на Санкт-Петербург, первая партия была отправлена из турецкой столицы 19 сентября, сообщает компания. "Транспортная группа Fesco переориентировала интермодальные контейнерные перевозки из Анкары с Новороссийска на Санкт-Петербург. Обновленный сквозной маршрут включает регулярные железнодорожные отправки из турецкой столицы до порта Гебзе с последующей доставкой морскими сервисами Fesco в Санкт-Петербург. Первая партия грузов объемом 40 TEU была отправлена из Анкары 19 сентября", - говорится в сообщении. Уточняется, что после прибытия в Гебзе контейнеры были погружены на судно Fesco, следующее в Санкт-Петербург. Расчетное время всей перевозки составляет порядка 20 дней. "После обработки в порту Санкт-Петербург Fesco может организовать дальнейшую доставку турецких грузов в другие регионы России с использованием собственной автомобильной и железнодорожной маршрутной сети", - добавили в группе. Там пояснили, что интермодальный маршрут работает также в обратном направлении для перевозки российской экспортной продукции в центральные районы Турции. Дополнительно группа готова организовать автомобильную доставку грузов из Анкары до складов получателей в регионе Центральная Анатолия.
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бизнес, россия, санкт-петербург, анкара, новороссийск, fesco
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Анкара, НОВОРОССИЙСК, FESCO
14:31 24.09.2026 (обновлено: 14:34 24.09.2026)
 
Fesco переориентировала контейнерные перевозки из Анкары на Петербург

Fesco переориентировала отправки контейнеров из Анкары с Новороссийска на Санкт-Петербург

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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco переориентировала контейнерные перевозки из Анкары с Новороссийска на Санкт-Петербург, первая партия была отправлена из турецкой столицы 19 сентября, сообщает компания.
"Транспортная группа Fesco переориентировала интермодальные контейнерные перевозки из Анкары с Новороссийска на Санкт-Петербург. Обновленный сквозной маршрут включает регулярные железнодорожные отправки из турецкой столицы до порта Гебзе с последующей доставкой морскими сервисами Fesco в Санкт-Петербург. Первая партия грузов объемом 40 TEU была отправлена из Анкары 19 сентября", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после прибытия в Гебзе контейнеры были погружены на судно Fesco, следующее в Санкт-Петербург. Расчетное время всей перевозки составляет порядка 20 дней.
"После обработки в порту Санкт-Петербург Fesco может организовать дальнейшую доставку турецких грузов в другие регионы России с использованием собственной автомобильной и железнодорожной маршрутной сети", - добавили в группе.
Там пояснили, что интермодальный маршрут работает также в обратном направлении для перевозки российской экспортной продукции в центральные районы Турции. Дополнительно группа готова организовать автомобильную доставку грузов из Анкары до складов получателей в регионе Центральная Анатолия.
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАнкараНОВОРОССИЙСКFESCO
 
 
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