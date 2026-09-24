https://1prime.ru/20260924/finnair-873663404.html
Finnair адаптировала программу подготовки пилотов к сбоям в работе GPS
Finnair адаптировала программу подготовки пилотов к сбоям в работе GPS - 24.09.2026, ПРАЙМ
Finnair адаптировала программу подготовки пилотов к сбоям в работе GPS
Финская авиакомпания Finnair адаптировала программу подготовки пилотов и операционную деятельность к ежедневным сбоям в работе GPS в регионе Балтийского моря,... | 24.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-24T20:06+0300
2026-09-24T20:06+0300
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МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Финская авиакомпания Finnair адаптировала программу подготовки пилотов и операционную деятельность к ежедневным сбоям в работе GPS в регионе Балтийского моря, утверждает генеральный директор авиакомпании Туркка Куусисто.
"Наши пилоты в первую очередь обучены работать в воздушном пространстве, где мы сталкиваемся с помехами в работе GPS, потому что это ежедневная проблема", - сказал Куусисто в интервью агентству Рейтер.
По данным агентства, помехи в регионе Балтийского моря усугубились в этом году.
Финляндия, которая в 2023 году стала членом НАТО, неоднократно пыталась бездоказательно обвинить Россию в причастности к сбоям в работе GPS. С аналогичными утверждениями выступали и власти прибалтийских государств.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о якобы подавлении Россией сигнала GPS над территориями стран Прибалтики стоит направить в Министерство транспорта РФ, поскольку он связан с российской авиационной безопасностью.
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бизнес, балтийское море, финляндия, прибалтика, дмитрий песков, finnair, нато
Бизнес, Балтийское море, ФИНЛЯНДИЯ, Прибалтика, Дмитрий Песков, Finnair, НАТО
Finnair адаптировала программу подготовки пилотов к сбоям в работе GPS
Finnair адаптировала программу подготовки пилотов к сбоям в работе GPS в Балтийском море
МОСКВА, 24 сен - ПРАЙМ. Финская авиакомпания Finnair адаптировала программу подготовки пилотов и операционную деятельность к ежедневным сбоям в работе GPS в регионе Балтийского моря, утверждает генеральный директор авиакомпании Туркка Куусисто.
"Наши пилоты в первую очередь обучены работать в воздушном пространстве, где мы сталкиваемся с помехами в работе GPS, потому что это ежедневная проблема", - сказал Куусисто в интервью агентству Рейтер.
По данным агентства, помехи в регионе Балтийского моря усугубились в этом году.
Финляндия, которая в 2023 году стала членом НАТО, неоднократно пыталась бездоказательно обвинить Россию в причастности к сбоям в работе GPS. С аналогичными утверждениями выступали и власти прибалтийских государств.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о якобы подавлении Россией сигнала GPS над территориями стран Прибалтики стоит направить в Министерство транспорта РФ, поскольку он связан с российской авиационной безопасностью.